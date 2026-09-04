Mulher com roupas de academia é encontrada morta a tiros em Vila Velha

Uma mulher vestida com roupas de academia foi encontrada morta no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória, no final da tarde de quinta-feira (3). O corpo da vítima estava em uma área de mata e apresentava três ferimentos causados por tiros.
A Polícia Militar foi até o local e confirmou a morte, mas não encontrou nenhum suspeito e não conseguiu identificar a mulher, que tem idade aproximada entre 30 e 50 anos.
Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia e será liberado para os familiares. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo WhatsApp (27) 99253-8181 ou pelo site, clicando aqui.
*Com informações do g1ES