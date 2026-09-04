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Adote um "aumigo"

Shopping promove feira de adoção de pets em Vila Velha

Publicado em

04 set 2026 às 10:36
Adoção em Vila Velha
A iniciativa busca encontrar um lar para os animais que já foram abandonados Divulgação

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá a oportunidade em dois sábados de setembro no Shopping Vila Velha. As ações serão realizadas nos dias 5 e 26, das 10h às 16h, ou enquanto houver pets disponíveis para adoção.


O evento é realizado com parceria da Associação Albergue Espaço Esperança no Piso L1, no espaço "Nossa Vila". A iniciativa considera o bem-estar dos pets e busca contribuir para a construção de lares onde eles possam receber cuidado, proteção e carinho.

 

Segundo a gerente de Marketing do Shopping Vila Velha, Kamilla Carvalho, as pessoas que não puderem adotar podem contribuir levando ração, pois ajuda a cuidar dos animais que ainda aguardam por uma família.


Os interessados que não puderem comparecer presencialmente também podem conhecer os animais disponíveis para adoção pela internet, por meio da plataforma Pets Disponíveis (clique aqui).

Serviço

Feira de Adoção Pet

Datas: 5 e 26 de setembro
Horário: das 10h às 16h
Local: Nossa Vila – Piso L1, Shopping Vila Velha

Adoção on-line: Link

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Jockey de Itaparica

Mulher com roupas de academia é encontrada morta a tiros em Vila Velha

Publicado em 04/09/2026 às 12:24

Uma mulher vestida com roupas de academia foi encontrada morta no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, na Grande Vitória, no final da tarde de quinta-feira (3). O corpo da vítima estava em uma área de mata e apresentava três ferimentos causados por tiros.


A Polícia Militar foi até o local e confirmou a morte, mas não encontrou nenhum suspeito e não conseguiu identificar a mulher, que tem idade aproximada entre 30 e 50 anos.


Já a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM) e, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito foi detido.


O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia e será liberado para os familiares. Informações podem ser repassadas de forma sigilosa ao Disque-Denúncia 181, pelo telefone 181, pelo WhatsApp (27) 99253-8181 ou pelo site, clicando aqui.


*Com informações do g1ES

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Ação da PRF

Dois foragidos são presos em intervalo de 16h na BR 101, em Itapemirim

Publicado em 04/09/2026 às 12:04

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (3), no km 414 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.


Segundo a PRF, a primeira prisão aconteceu por volta de 1h45, durante a abordagem de um caminhão. Na consulta aos sistemas de segurança, os policiais identificaram que um dos ocupantes era alvo de um mandado de prisão por tráfico de drogas, expedido pela Justiça de São Paulo.


A segunda prisão ocorreu por volta das 17h30, no mesmo trecho da rodovia. Um motociclista foi abordado e, durante a consulta, os agentes constataram que havia contra ele um mandado de prisão relacionado ao não pagamento de pensão alimentícia. 


Os dois homens foram encaminhados à Polícia Civil para o cumprimento das ordens judiciais.

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Tráfico

Três homens são presos com cerca de 12 kg de drogas em Cachoeiro

Publicado em 04/09/2026 às 11:29

Três homens, de 22, 25 e 31 anos, foram presos com cerca de 12 quilos de drogas na noite desta quinta-feira (3), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito SantoA prisão ocorreu após denúncias.


De acordo com a Polícia Militar equipes da Força Tática receberam as informações durante patrulhamento e foram até o imóvel. No local, foram encontrados aproximadamente 9,5 quilos de maconha, 2,4 quilos de crack, além de cocaína, uma planta de maconha, balanças de precisão, celulares e dinheiro.


Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram autuados por tráfico de drogas. Em seguida, eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.
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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Saúde

Vila Velha amplia telemedicina com atendimentos aos sábados e domingos

Publicado em 04/09/2026 às 11:06
Prefeitura amplia telemedicina com atendimentos aos sábados e domingos
Os atendimentos com telemedicina foram ampliados aos sábados e domingos Prefeitura de Vila Velha

Os serviços de telemedicina ofertados pelo município de Vila Velha vão passar a oferecer consultas aos finais de semana, com cerca de 180 vagas para atendimentos das 8h às 19h.


Para este sábado (5) e domingo (6), os agendamentos serão liberados nesta sexta-feira (4), às 15h, pelo site da Prefeitura (clique aqui). As consultas são realizadas por médicos generalistas e podem resultar em receita, solicitação de exames ou atestado, quando houver indicação médica. Os documentos são disponibilizados em formato eletrônico.


Para utilizar o serviço, o morador precisa estar cadastrado na Unidade de Saúde de referência e ter um celular, computador ou outro dispositivo com acesso à internet e à câmera. A consulta é realizada por vídeo e, para que o atendimento ocorra de forma adequada, é importante que o paciente esteja em um ambiente reservado e tranquilo, além de usar uma vestimenta adequada para a consulta médica.


Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o serviço não substitui o atendimento presencial nas Unidades de Saúde. A proposta é oferecer uma alternativa para situações que podem ser avaliadas por meio de consulta médica online.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Trânsito

Mulher morre em acidente entre três carros na BR 101, em Presidente Kennedy

Publicado em 04/09/2026 às 11:05

Uma mulher de 61 anos morreu em um acidente envolvendo três carros na manhã desta sexta-feira (4), no km 436 da BR 101, em Presidente Kennedy, no Sul, no Sul do Espírito SantoSegundo a Ecovias Capixaba, outras quatro pessoas ficaram feridas, sendo uma com ferimentos de média gravidade e três com ferimentos leves. Duas pessoas ficaram ilesas.


De acordo com o Centro de Controle Operacional da concessionária, a colisão foi registrada às 8h18. Para o atendimento da ocorrência, foram acionados equipes e recursos da Ecovias Capixaba, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Polícia Militar e Polícia Científica.


A pista precisou ser interditada no sentido Sul e o trânsito opera no sistema Pare e Siga durante o atendimento à ocorrência. Até a última atualização, o acidente permanecia em andamento.


A Polícia Científica informou que a perícia foi acionada por volta das 9h30. O corpo da mulher foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim, para ser submetido a necropsia e, posteriormente, liberado aos familiares.

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Geizy Gomes

Repórter / [email protected]
Geizy Gomes
Investigação

Corpo é encontrado em estado de decomposição na zona rural de São Mateus

Publicado em 04/09/2026 às 10:56

Um homem foi encontrado morto na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de quinta-feira (3). Segundo a Polícia Militar, moradores localizaram o corpo e acionaram militares que faziam patrulhamento na região. 


De acordo com a PM, o cadáver estava em estado de decomposição e apresentava uma possível perfuração na região próxima à costela. O corpo foi encaminhado à a Seção Regional de Medicina Legal da Polícia Científica, em Linhares. Até a última atualização desta publicação, a identidade da vítima não havia sido divulgada.


A Polícia Civil informou que o caso foi registrado como encontro de cadáver e encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. A unidade aguarda o laudo pericial para esclarecer as circunstâncias da morte.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Maria Ortiz

Homem é preso após atacar casa de sargento da PM em Vitória

Publicado em 04/09/2026 às 10:30

Um homem, identificado como Gilmar Lemos Quaresma, de 43 anos, foi preso após atacar a residência de um sargento da Polícia Militar no bairro Maria Ortiz, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (4). 


Segundo a ocorrência registrada pela Polícia Militar, o suspeito, no primeiro momento, jogou uma pedra em direção à casa do PM. No local havia também um carro que teve a lataria e para-brisa danificados, pois Gilmar acreditava que o veículo era do sargento. 


Na sequência, o militar foi ameaçado com uma tesoura e, para se defender, um tiro foi dado em direção ao indivíduo, que não foi atingido. Segundo os relatos, Gilmar se encontrava bastante agressivo e fazia ameaças de morte.


A Polícia Militar foi acionada para ajudar a conter o homem, que danificou o compartimento interno da viatura.


A Polícia Civil, em nota, informou que Gilmar foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória e autuado em flagrante por tentativa de lesão corporal, ameaça, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio qualificado, resistência à ação policial, desacato à autoridade e vias de fato. 

Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. As informações sobre o que motivou Gilmar a cometer os crimes não foram divulgadas.

Com informações de André Afonso, da TV Gazeta 

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Crime

Operador de máquinas é morto a tiros ao chegar para trabalhar na Serra

Publicado em 04/09/2026 às 08:30
Homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (4), na Serra
Homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (4), na Serra Alice Sousa

Um operador de máquinas, identificado como Leandro Domingos da Costa, de 32 anos, foi morto a tiros quando chegava para trabalhar em uma empresa de terraplenagem no bairro São Geraldo, na Serra, na manhã desta sexta-feira (4). O crime aconteceu por volta das 6h20. 


Conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta, Leandro desceu do ônibus em uma rua transversal à Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e seguia a pé em direção à empresa quando foi abordado por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos atiraram contra o trabalhador. 


Leandro ainda correu para o pátio da empresa, mas foi atingido pelos disparos e morreu. Segundo a TV Gazeta, ele trabalhava no local desde maio deste ano. Um dos tiros  atingiu o vidro de um carro que estava estacionado na avenida, mas ninguém se feriu. Os criminosos fugiram e não foram identificados.


Até a última atualização desta reportagem, a ocorrência estava em andamento no Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

Atualização

04/09/2026

A versão anterior da matéria informava que o bairro onde o crime ocorreu era Jardim Limoeiro, quando na verdade, segundo a Polícia Civil, trata-se de São Geraldo. O texto foi atualizado. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Rede municipal

Cariacica anuncia abono de R$ 3,5 mil para profissionais da Educação

Publicado em 04/09/2026 às 08:12
Serão beneficiados pedagogos, professores, coordenadores e outros profissionais Divulgação | Prefeitura de Cariacica

Os profissionais de Educação da rede municipal de Cariacica vão receber um abono de R$ 3,5 mil. A prefeitura, que anunciou o benefício na quinta-feira (03), também confirmou a renovação dos contratos temporários para o ano de 2027. 


Serão beneficiados professores, coordenadores, pedagogos, assistentes educacionais, secretários escolares, bibliotecários e outros profissionais da área. Ainda segundo a prefeitura, o abono será pago na folha de setembro.

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Estefany Benachio

Estagiária / [email protected]
Estefany Benachio
Em flagrante

Policial civil aposentado é preso por porte ilegal de armas em São Gabriel da Palha

Publicado em 03/09/2026 às 19:13

Um policial civil aposentado foi preso por posse ilegal de armas de fogo em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, nesta quinta-feira (3). A Corregedoria da Polícia Civil passou a apurar o caso após receber informações de que o homem estaria armado e apresentando comportamento ameaçador com vizinhos. 


Durante a investigação, a Justiça expediu um mandado de busca e apreensão, cumprido nesta quinta-feira. Segundo a Polícia Civil, durante as buscas, foram encontradas duas armas de fogo com o aposentado. O tipo e o calibre das armas apreendidas não foram informados.


O homem foi conduzido à Corregedoria, onde acabou autuado em flagrante. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional.

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