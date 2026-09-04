Shopping promove feira de adoção de pets em Vila Velha

Quem deseja transformar a vida de um animalzinho terá a oportunidade em dois sábados de setembro no Shopping Vila Velha. As ações serão realizadas nos dias 5 e 26, das 10h às 16h, ou enquanto houver pets disponíveis para adoção.





O evento é realizado com parceria da Associação Albergue Espaço Esperança no Piso L1, no espaço "Nossa Vila". A iniciativa considera o bem-estar dos pets e busca contribuir para a construção de lares onde eles possam receber cuidado, proteção e carinho.

Segundo a gerente de Marketing do Shopping Vila Velha, Kamilla Carvalho, as pessoas que não puderem adotar podem contribuir levando ração, pois ajuda a cuidar dos animais que ainda aguardam por uma família.





Os interessados que não puderem comparecer presencialmente também podem conhecer os animais disponíveis para adoção pela internet, por meio da plataforma Pets Disponíveis (clique aqui).