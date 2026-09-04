Vitória mais quente com podas drásticas de árvores

Passo praticamente todos os dias pela Rua Doutor Antônio Basílio, em Jardim da Penha. Nos últimos dias, surpreendi-me com a poda abrupta de praticamente toda a copa de castanheiras frondosas que ladeavam o logradouro, abrigo de aves e fonte de sombra em dias quentes.





O que restou foi um cenário desolador de troncos nus, como estacas fincadas no asfalto, que mais parecem monumentos à falta de planejamento urbano do que parte de um ecossistema vivo.





Não se trata aqui de defender a ausência de manejo, que deve se dar de maneira regular e técnica. É inegável que árvores de grande porte, como as castanheiras, precisam de intervenções periódicas para evitar que seus galhos interfiram na rede elétrica, danifiquem telhados ou coloquem em risco a segurança de pedestres e motoristas, especialmente em um período de chuvas fortes e ventanias como o que estamos vivendo.