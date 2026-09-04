Justiça suspende propaganda de Pazolini no rádio por não citar partidos de coligação

Em caráter liminar, a Justiça Eleitoral do Espírito Santo determinou a suspensão imediata de uma propaganda do candidato ao governo do Estado Lorenzo Pazolini (Republicanos) veiculada no rádio. A decisão trata de um material em que, segundo o documento, não consta menção à coligação do concorrente nem aos partidos que a integram.





A representação foi protocolada pela coligação do governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição no pleito de outubro. Segundo o documento, foram feitas inserções da propaganda considerada irregular no horário eleitoral gratuito das rádios CBN Vitória e Litoral FM nos dias 29 e 30 de agosto, em três blocos diários, totalizando 36 transmissões.





Procurada, a assessoria de comunicação de Pazolini e de sua candidata a vice, Eliane Leal (PL), disse que não havia irregularidade no conteúdo da campanha. Segundo a nota, "antes mesmo da efetivação da suspensão determinada na decisão, a própria coligação identificou a necessidade e realizou prontamente a adequação". (Confira a íntegra ao final da reportagem).





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