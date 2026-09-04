O que são os fundos Partidário e Eleitoral? Saiba as diferenças entre eles

Apesar de terem nomes parecidos, o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral têm funções diferentes. O primeiro é um recurso permanente, destinado ao funcionamento dos partidos políticos. Já o segundo, por sua vez, foi criado exclusivamente para financiamento das campanhas eleitorais.





No caso do Fundo Partidário, ele é usado para cobrir despesas do dia a dia das legendas, como pagamento de funcionários, aluguel de sedes, contas de água, luz e outras despesas administrativas.



► Compare as propostas dos candidatos ao governo do ES e à presidência





O dinheiro vem de diferentes fontes, como multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, recursos previstos no Orçamento da União e doações de pessoas físicas.





A distribuição do fundo partidário funciona assim:



