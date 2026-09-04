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Eleições 2026

O que são os fundos Partidário e Eleitoral? Saiba as diferenças entre eles

Apesar dos nomes parecidos, verbas têm funções diferentes

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 11:41

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

04 set 2026 às 11:41
Embora tenham nomes parecidos, o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral têm finalidades diferentes
Embora tenham nomes parecidos, o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral têm finalidades diferentes Freepik

Apesar de terem nomes parecidos, o Fundo Partidário e o Fundo Eleitoral têm funções diferentes. O primeiro é um recurso permanente, destinado ao funcionamento dos partidos políticos. Já o segundo, por sua vez, foi criado exclusivamente para financiamento das campanhas eleitorais.


No caso do Fundo Partidário, ele é usado para cobrir despesas do dia a dia das legendas, como pagamento de funcionários, aluguel de sedes, contas de água, luz e outras despesas administrativas.

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O dinheiro vem de diferentes fontes, como multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, recursos previstos no Orçamento da União e doações de pessoas físicas.


A distribuição do fundo partidário funciona assim:


  • 5% do total é dividido igualmente entre todos os partidos com registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE);

  • 95% são distribuídos de acordo com o desempenho de cada partido na última eleição para a Câmara dos Deputados, desde que a legenda cumpra os critérios da cláusula de desempenho.

Fundo Eleitoral

O Fundo Eleitoral, oficialmente chamado de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), é destinado exclusivamente ao financiamento das campanhas eleitorais.


Criado em 2017, ele só existe nos anos em que há eleições. O fundo ganhou importância depois que o Supremo Tribunal Federal proibiu as doações de empresas para campanhas eleitorais.


Os recursos vêm do Orçamento da União e são distribuídos entre os partidos da seguinte forma:

  • 2% igualmente entre todos os partidos;

  • 35% entre os partidos que tenham pelo menos um deputado federal;

  • 48% de acordo com o número de deputados federais de cada partido;

  • 15% conforme o número de senadores de cada legenda.

Para não esquecer

  • Fundo Partidário: financia o funcionamento dos partidos durante todo o ano.

  • Fundo Eleitoral: financia apenas as campanhas dos candidatos em anos de eleição.

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