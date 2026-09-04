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Entrevista

Vídeo: candidato Rafael Demuner fala sobre os planos para o governo do ES

Candidato do Unidade Popular detalhou as propostas de redução de jornada de servidores, auxílio-aluguel e tarifa zero para transportes

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 09:59

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 set 2026 às 09:59

Concorrendo a um cargo eletivo pela primeira vez, Rafael Demuner está na corrida ao Palácio Anchieta pelo partido União Popular. Em entrevista para A Gazeta, o candidato ao governo do Espírito Santo detalhou algumas de suas propostas (confira no vídeo acima).


Demuner detalhou planos como a redução da jornada de trabalho para servidores estaduais e terceirizados e a implantação da tarifa zero no transporte público. Também falou sobre a intenção de instituir um auxílio-aluguel estadual mínimo de R$ 1 mil e taxação de imóveis abandonados. 

As sabatinas

Os candidatos ao governo do Espírito Santo participaram de sabatinas realizadas por A Gazeta e pela CBN Vitória. A ordem das entrevistas foi definida pela colocação dos candidatos da pesquisa Quaest divulgada no dia 27 de agosto em A Gazeta


Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas foram feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest


Como os candidatos Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) não conseguiram a pontuação mínima para estar nas sabatinas ao vivo, participaram de uma entrevista com duração de cinco minutos.

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