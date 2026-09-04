Vídeo: candidato Rafael Demuner fala sobre os planos para o governo do ES

Concorrendo a um cargo eletivo pela primeira vez, Rafael Demuner está na corrida ao Palácio Anchieta pelo partido União Popular. Em entrevista para A Gazeta, o candidato ao governo do Espírito Santo detalhou algumas de suas propostas (confira no vídeo acima).





Demuner detalhou planos como a redução da jornada de trabalho para servidores estaduais e terceirizados e a implantação da tarifa zero no transporte público. Também falou sobre a intenção de instituir um auxílio-aluguel estadual mínimo de R$ 1 mil e taxação de imóveis abandonados.