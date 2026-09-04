Qual a diferença entre deputado e senador? Entenda o que muda na eleição e na atuação

Nas eleições de 2026, entre os cargos em disputa estão os de deputados, tanto estaduais quanto federais, e os de senadores. Embora todos atuem no Poder Legislativo, há diferenças importantes entre eles, tanto na forma de eleição quanto na representação de cada Estado e na duração dos mandatos.





Uma das principais distinções aparece já no sistema de votação. No Brasil, o sistema eleitoral é misto, com dois modelos para diferentes cargos. Enquanto deputados são eleitos pelo sistema proporcional, senadores disputam uma eleição majoritária, na qual vence o candidato com mais votos.



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Segundo João Victor Santos, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o sistema de escolha dos deputados “segue uma lógica de garantir direitos de minorias”.





“Quando eu falo de minorias, eu estou falando de partidos pequenos, principalmente. Então, a proporcionalidade segue nessa lógica. Já para o Senado, é uma eleição majoritária. É sempre direito da maioria”, explica o especialista.