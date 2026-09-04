Ex-participante de reality pede indenização de R$ 510 milhões após perder perna em gravação

Stavros Floros, ex-participante da 13ª temporada do Survivor Grécia, entrou com um processo contra os produtores do reality após perder parte da perna esquerda em um acidente durante as gravações. O jovem de 21 anos pede mais de US$ 100 milhões, cerca de R$ 510 milhões, em indenização.
O acidente aconteceu em 11 de maio, enquanto Stavros pescava com arpão no mar. Segundo documentos do processo obtidos pelo TMZ, ele foi atingido pela hélice de um barco turístico e teve a perna esquerda decepada acima do joelho.
Na ação, Stavros acusa a produção de negligência. O reality foi gravado na região de La Romana e na Ilha Saona, na República Dominicana. Ele afirma que a região usada para as gravações tinha circulação frequente de barcos turísticos, mas não contava com embarcações de segurança, áreas protegidas ou sinalização adequada para manter terceiros afastados dos participantes.
Internação
O ex-participante contou que recebeu os primeiros socorros de uma pessoa que estava no barco envolvido no acidente. Segundo ele, um torniquete feito ainda no local foi decisivo para mantê-lo vivo.
Após o acidente, Stavros foi levado para um hospital em Miami, nos Estados Unidos. Ele permaneceu internado por 61 dias e passou por diversas cirurgias. Desde então, tem compartilhado nas redes sociais registros de sua recuperação e aparece usando cadeira de rodas.
O Survivor Grécia suspendeu as gravações após o acidente. A produtora Acun Medya afirmou que prestou assistência imediata ao participante e disse que o caso é investigado pelas autoridades locais.