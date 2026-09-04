Ex-participante de reality pede indenização de R$ 510 milhões após perder perna em gravação

Na ação, Stavros acusa a produção de negligência. O reality foi gravado na região de La Romana e na Ilha Saona, na República Dominicana. Ele afirma que a região usada para as gravações tinha circulação frequente de barcos turísticos, mas não contava com embarcações de segurança, áreas protegidas ou sinalização adequada para manter terceiros afastados dos participantes.