Três homens são presos com cerca de 12 kg de drogas em Cachoeiro

Três homens, de 22, 25 e 31 anos, foram presos com cerca de 12 quilos de drogas na noite desta quinta-feira (3), no bairro Vila Rica, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A prisão ocorreu após denúncias.
De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática receberam as informações durante patrulhamento e foram até o imóvel. No local, foram encontrados aproximadamente 9,5 quilos de maconha, 2,4 quilos de crack, além de cocaína, uma planta de maconha, balanças de precisão, celulares e dinheiro.
Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram autuados por tráfico de drogas. Em seguida, eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da região.