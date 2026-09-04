De onde veio o piolho? Entenda como acontece a transmissão e por que higiene não é o problema

Na maioria das situações, apontar exatamente onde começou a infestação é difícil. Isso porque uma pessoa pode estar com piolhos antes mesmo de perceber os primeiros sinais e manter contato próximo com outras durante esse período. Por isso, diante da identificação de um caso, mais importante do que tentar descobrir a origem é verificar as pessoas que tiveram contato próximo e iniciar os cuidados necessários para interromper a transmissão.