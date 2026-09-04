Ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho se casa em segredo com Cauê Fantin

Quem acompanha Gizelly Bicalho foi pego de surpresa: a ex-BBB capixaba se casou em segredo com o influenciador Cauê Fantin. A união foi oficializada no civil nesta semana, quase dois anos depois do início do relacionamento.
Os dois se conheceram durante a participação em A Fazenda e, desde então, não se desgrudaram. Segundo Gizelly, o relacionamento começou depois do primeiro beijo e evoluiu até a decisão de oficializar a união.
Depois do nosso primeiro beijo, a gente nunca mais se separou. A gente se ama, se salva, se protege e conquista nossas coisinhas todos os dias
Aos 34 anos, Gizelly escolheu um vestido longo para a união. Apesar de a cerimônia ter sido discreta, a capixaba deixou claro que os planos de celebrar em grande estilo continuam de pé.
A explicação é bem menos romântica, e muito mais prática. Segundo Gizelly, ela e Cauê decidiram oficializar a união principalmente por uma questão de economia.
“Decidimos fazer a união estável porque o plano de saúde é R$ 1.500 mais barato”, revelou, aos risos.
A influenciadora afirmou que os dois ainda pretendem realizar uma festa, mas ainda não definiram uma data. Enquanto isso, a união já está oficializada.
“Em quase dois anos já vivemos tanta coisa, mas, ao mesmo tempo, ainda não vivemos nem metade dessa vida juntos. Tem tanta coisa linda por vir”, declarou Gizelly.