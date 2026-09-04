Ex-BBB capixaba Gizelly Bicalho se casa em segredo com Cauê Fantin

A explicação é bem menos romântica, e muito mais prática. Segundo Gizelly, ela e Cauê decidiram oficializar a união principalmente por uma questão de economia.



“Decidimos fazer a união estável porque o plano de saúde é R$ 1.500 mais barato”, revelou, aos risos.



A influenciadora afirmou que os dois ainda pretendem realizar uma festa, mas ainda não definiram uma data. Enquanto isso, a união já está oficializada.



“Em quase dois anos já vivemos tanta coisa, mas, ao mesmo tempo, ainda não vivemos nem metade dessa vida juntos. Tem tanta coisa linda por vir”, declarou Gizelly.