Entenda para que servem os óculos de luz verde usados por Arrascaeta

O meia uruguaio Arrascaeta chamou a atenção dos torcedores ao chegar para uma partida do Campeonato Brasileiro no último dia 02 de setembro, usando um óculos iluminado por luz verde. O acessório, utilizado por alguns atletas de alta performance antes de competições, rapidamente viralizou nas redes sociais.





Trata-se de um óculos da AVA, desenvolvido pelo engenheiro Rodrigo Santana, que leva o nome de Circádia. O nome faz referência a um dos objetivos do acessório: contratar a regulação circadiana da região dos olhos. O objetivo é regular o ciclo de acordar e de dormir. Segundo informações, o aparelho deve ser utilizado por apenas alguns minutos.





Segundo o oftalmologista Cesar Ronaldo Filho, do Hospital de Olhos Vitória (HOV), pelas notícias divulgadas, o dispositivo faz parte de uma terapia baseada na exposição controlada à luz, capaz de estimular mecanismos naturais do organismo relacionados ao relógio biológico.





"A retina não participa apenas da formação da visão. Ela possui células especializadas que identificam a presença da luz e enviam essa informação para áreas do cérebro responsáveis por regular o ciclo circadiano, que controla nossos períodos de vigília e sono. Quando utilizamos uma luz com características específicas, é possível estimular esse sistema e aumentar temporariamente o estado de alerta”, explica o médico.





O especialista explica que a chamada fototerapia já é utilizada na medicina em situações específicas, como distúrbios do ritmo circadiano , adaptação ao fuso horário e alguns transtornos relacionados ao sono. No entanto, isso não significa que qualquer pessoa deva utilizar esse tipo de equipamento indiscriminadamente.



