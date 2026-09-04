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Automobilismo

Serra ganha nova pista de Velocidade na Terra e vai receber evento em 2026

Autódromo Mestre Álvaro fica no Alphaville Jacuhi será inaugurado nesta sexta-feira (4)

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2026 às 14:57
Velocidade na Terra
Velocidade na Terra Arquivo pessoal

O município da Serra vai ser a nova casa da Velocidade na Terra na Grande Vitória. Nesta sexta-feira (4), o trajeto que leva o nome de "Autódromo Mestre Álvaro" e fica no Alphaville Jacuhi será inaugurado, em evento que vai reunir pilotos e organizadores, e que será aberto ao público.  


Com uma localização privilegiada, a pista, que está a pouco mais de meia hora dos municípios da Grande Vitória, estará substituindo o "Barródromo de Jacaraípe", trazendo novas competições, a exemplo do Auto Cross, Kart Cross, UTV, Motocross, 4x4 e mountain bike, tendo o VNT como carro chefe. 


O idealizador é o piloto André Vargas, que sempre se destacou no kart e é Novato nas competições de Velocidade na Terra.

Sempre gostei da velocidade. Devo muito ao kartismo, mas a Velocidade na Terra me encantou. Daí veio a ideia de empreender num local onde poderia receber os amantes do "barro" e realizar competições e retirando do papel, fiz virar realidade

André Vargas Piloto

Com 1.200 metros, a pista receberá, ainda em 2026, uma prova no local. A ideia dos organizadores é lançar a Taça Serrana de Velocidade na Terra, competição de longa duração com dois pilotos inscritos por carro.

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