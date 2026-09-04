Serra ganha nova pista de Velocidade na Terra e vai receber evento em 2026

O município da Serra vai ser a nova casa da Velocidade na Terra na Grande Vitória. Nesta sexta-feira (4), o trajeto que leva o nome de "Autódromo Mestre Álvaro" e fica no Alphaville Jacuhi será inaugurado, em evento que vai reunir pilotos e organizadores, e que será aberto ao público.





Com uma localização privilegiada, a pista, que está a pouco mais de meia hora dos municípios da Grande Vitória, estará substituindo o "Barródromo de Jacaraípe", trazendo novas competições, a exemplo do Auto Cross, Kart Cross, UTV, Motocross, 4x4 e mountain bike, tendo o VNT como carro chefe.





O idealizador é o piloto André Vargas, que sempre se destacou no kart e é Novato nas competições de Velocidade na Terra.