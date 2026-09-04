Linha de ônibus é suspensa pela 2ª vez no ES. E pelo mesmo motivo

Desde o dia 14 de agosto os moradores da pacata Biriricas estão a ver navios - navios, e não ônibus, como era de se esperar. É que a Viação Cordial, mais uma vez, paralisou a linha que liga o distrito à sede de Domingos Martins, alegando o mesmo motivo: falta de motorista.
A primeira paralisação do ônibus da Cordial ocorreu no dia 9 de julho, pegando a população de Biriricas de surpresa. Logo após a coluna divulgar a suspensão, o serviço foi retomado no dia seguinte, mas em agosto os moradores do distrito de Domingos Martins ficaram sem o transporte diário novamente.
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Em nota à coluna, a Prefeitura de Domingos Martins admitiu o problema. “A linha encontra-se temporariamente suspensa desde o dia 14 de agosto devido a uma conjunção de fatores críticos, com destaque para a escassez de motoristas habilitados no mercado para operar rotas de alta complexidade topográfica e a inviabilidade econômica pontual do trecho”.
A gestão municipal afirma que está mantendo diálogo com a Cordial para a retomada da linha, que ainda não tem data para ser restabelecida.
“Para solucionar esse cenário de forma definitiva e juridicamente segura, a prefeitura já possui estudos técnicos avançados em andamento para avaliar novas matrizes de atendimento - incluindo modelos complementares e mecanismos de equilíbrio econômico amparados pela legislação vigente”, diz a nota.
Moradora de Biriricas, Ticiane Alves Bremenkamp está revoltada com a paralisação da linha para Domingos Martins: “Minha filha faz curso de Inglês pelo CEI no Polivalente às segundas e quintas, em Campinho, mas está faltando direto. Já busquei outras formas de levar minha filha para o curso, mas o custo é muito alto - cobram R$ 130 para levar daqui até Campinho”, relata Ticiane, uma das moradoras prejudicadas.
Ela diz que não tem condições financeiras de arcar com o custo semanal de R$ 260 para que sua filha vá estudar duas vezes por semana na sede do município. “Para ir ao curso, minha filha saía de casa para pegar o ônibus da Cordial às 5h50 e ficava a manhã toda na escola porque a aula só começa às 13h. Já era uma situação bem complicada, mas pelo menos ainda tinha algum ônibus”, diz a moradora.
A linha Biriricas x Domingos Martins era coberta pela Cordial, de segunda a sexta, por quatro horários diários - dois em cada sentido; aos sábados, eram dois - um em cada sentido.
O Artigo 6º da Constituição Federal coloca o transporte ao lado da saúde, educação, moradia e segurança como essencial para uma vida digna.
Em tempo: os moradores de Biriricas são brasileiros. E o distrito de Domingos Martins também é regido pela Constituição Federal. Portanto…
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