Linha de ônibus é suspensa pela 2ª vez no ES. E pelo mesmo motivo

Desde o dia 14 de agosto os moradores da pacata Biriricas estão a ver navios - navios, e não ônibus, como era de se esperar. É que a Viação Cordial, mais uma vez, paralisou a linha que liga o distrito à sede de Domingos Martins, alegando o mesmo motivo: falta de motorista.





A primeira paralisação do ônibus da Cordial ocorreu no dia 9 de julho, pegando a população de Biriricas de surpresa. Logo após a coluna divulgar a suspensão, o serviço foi retomado no dia seguinte, mas em agosto os moradores do distrito de Domingos Martins ficaram sem o transporte diário novamente.





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Em nota à coluna, a Prefeitura de Domingos Martins admitiu o problema. “A linha encontra-se temporariamente suspensa desde o dia 14 de agosto devido a uma conjunção de fatores críticos, com destaque para a escassez de motoristas habilitados no mercado para operar rotas de alta complexidade topográfica e a inviabilidade econômica pontual do trecho”.





A gestão municipal afirma que está mantendo diálogo com a Cordial para a retomada da linha, que ainda não tem data para ser restabelecida.





“Para solucionar esse cenário de forma definitiva e juridicamente segura, a prefeitura já possui estudos técnicos avançados em andamento para avaliar novas matrizes de atendimento - incluindo modelos complementares e mecanismos de equilíbrio econômico amparados pela legislação vigente”, diz a nota.