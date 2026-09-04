AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

Linha de ônibus é suspensa pela 2ª vez no ES. E pelo mesmo motivo

Moradores estão sem transporte coletivo para a sede do município desde o dia 14 de agosto

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 14:08

Públicado em 

04 set 2026 às 14:08
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Ônibus da Cordial
Ônibus da Viação Cordial que opera em algumas regiões do interior do ES Divulgação

Desde o dia 14 de agosto os moradores da pacata Biriricas estão a ver navios - navios, e não ônibus, como era de se esperar. É que a Viação Cordial, mais uma vez, paralisou a linha que liga o distrito à sede de Domingos Martins, alegando o mesmo motivo: falta de motorista.


A primeira paralisação do ônibus da Cordial ocorreu no dia 9 de julho, pegando a população de Biriricas de surpresa. Logo após a coluna divulgar a suspensão, o serviço foi retomado no dia seguinte, mas em agosto os moradores do distrito de Domingos Martins ficaram sem o transporte diário novamente.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Em nota à coluna, a Prefeitura de Domingos Martins admitiu o problema. “A linha encontra-se temporariamente suspensa desde o dia 14 de agosto devido a uma conjunção de fatores críticos, com destaque para a escassez de motoristas habilitados no mercado para operar rotas de alta complexidade topográfica e a inviabilidade econômica pontual do trecho”.


A gestão municipal afirma que está mantendo diálogo com a Cordial para a retomada da linha, que ainda não tem data para ser restabelecida.


“Para solucionar esse cenário de forma definitiva e juridicamente segura, a prefeitura já possui estudos técnicos avançados em andamento para avaliar novas matrizes de atendimento - incluindo modelos complementares e mecanismos de equilíbrio econômico amparados pela legislação vigente”, diz a nota.

Veja Também 

Ônibus da Águia Branca, uma das maiores empresas rodoviárias de passageiros do país

Águia Branca ganha duas novas linhas de ônibus; mas perde também

Ônibus da Linhatur, empresa que tem sede em Belo Horizonte (MG)

Mais uma linha de ônibus entre Minas Gerais e ES será encerrada

Moradora de Biriricas, Ticiane Alves Bremenkamp está revoltada com a paralisação da linha para Domingos Martins: “Minha filha faz curso de Inglês pelo CEI no Polivalente às segundas e quintas, em Campinho, mas está faltando direto. Já busquei outras formas de levar minha filha para o curso, mas o custo é muito alto - cobram R$ 130 para levar daqui até Campinho”, relata Ticiane, uma das moradoras prejudicadas.


Ela diz que não tem condições financeiras de arcar com o custo semanal de R$ 260 para que sua filha vá estudar duas vezes por semana na sede do município. “Para ir ao curso, minha filha saía de casa para pegar o ônibus da Cordial às 5h50 e ficava a manhã toda na escola porque a aula só começa às 13h. Já era uma situação bem complicada, mas pelo menos ainda tinha algum ônibus”, diz a moradora.


A linha Biriricas x Domingos Martins era coberta pela Cordial, de segunda a sexta, por quatro horários diários - dois em cada sentido; aos sábados, eram dois - um em cada sentido.


E A CONSTITUIÇÃO?


O Artigo 6º da Constituição Federal coloca o transporte ao lado da saúde, educação, moradia e segurança como essencial para uma vida digna. 


Em tempo: os moradores de Biriricas são brasileiros. E o distrito de Domingos Martins também é regido pela Constituição Federal. Portanto…

Veja Também 

Profissionais das áreas da segurança e da educação reuniram-se em conferência em Linhares

Com a ajuda da Abin, cidade do ES se mobiliza contra o “extremismo violento”

Operários observam e fotografam carros de luxo expostos em uma loja em Vila Velha

Capixaba viraliza ao abrir as portas de supercarros para operários

A sede da AEL fica no Centro de Vitória

A justa homenagem a uma “senhora” de 105 anos em plena forma no ES

Fios e cabos sem uso retirados da Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos, em Linhares

Em apenas uma avenida, quase 2 toneladas de fios são retiradas no ES

Dona Hilda Cabas: uma vida de elegância, em todas as suas dimensões

A lição de vida que dona Hilda Cabas nos deixou

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Domingos Martins Prefeitura de Domingos Martins Ônibus Constituição Federal Transporte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viaturas da Polícia Civil, PC
Dois são mortos e dois esfaqueados em quinta-feira violenta na Grande Vitória
Lito Sousa foi diagnosticado com a doença Creutzfeldt-Jakob
O que o caso de Lito Sousa nos fala sobre imprevisibilidade e cuidado
-O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Cargo não pode ser usado para benefício pessoal em nome da democracia, diz Lula sem citar Moraes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados