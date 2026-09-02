Em apenas uma avenida, quase 2 toneladas de fios são retiradas no ES

Em apenas uma via pública - a Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos -, a Prefeitura de Linhares retirou 1,8 mil quilos de fios e cabos abandonados em postes, em operação realizada no último domingo (30). Desde janeiro, quando o trabalho de limpeza começou nas vias públicas, a prefeitura retirou 14,4 toneladas desse material que emporcalha a cidade.





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Ao longo desta semana, segundo a prefeitura, as equipes darão continuidade ao serviço com a organização e amarração dos cabos que permanecem em uso, concluindo a segunda etapa da ação de limpeza urbana.





O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Linhares, com apoio de outras secretarias municipais, da concessionária de energia e de empresas de telefonia, internet e TV, que são as responsáveis pela instalação de cabos e fios em postes.