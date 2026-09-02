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Coluna Leonel Ximenes

Em apenas uma avenida, quase 2 toneladas de fios são retiradas no ES

Operação limpeza vai prosseguir até novembro nas principais vias públicas da cidade

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

02 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Fios e cabos sem uso retirados da Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos, em Linhares
Fios e cabos sem uso retirados da Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos, em Linhares Prefeitura de Linhares/Divulgação

Em apenas uma via pública - a Avenida Vasco Fernandes Coutinho, no bairro Interlagos -, a Prefeitura de Linhares retirou 1,8 mil quilos de fios e cabos abandonados em postes, em operação realizada no último domingo (30). Desde janeiro, quando o trabalho de limpeza começou nas vias públicas, a prefeitura retirou 14,4 toneladas desse material que emporcalha a cidade.


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Ao longo desta semana, segundo a prefeitura, as equipes darão continuidade ao serviço com a organização e amarração dos cabos que permanecem em uso, concluindo a segunda etapa da ação de limpeza urbana.


O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Linhares, com apoio de outras secretarias municipais, da concessionária de energia e de empresas de telefonia, internet e TV, que são as responsáveis pela instalação de cabos e fios em postes.

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“A retirada dos fios que não têm mais utilidade é fundamental para organizar a rede e deixar a avenida mais segura. Nesta primeira etapa, conseguimos retirar 1.800 quilos de materiais em desuso em apenas um dia. Agora vamos avançar para a organização dos cabos que continuam em funcionamento, deixando a estrutura mais adequada e segura para todos”, prometeu Alan Kley Jahel, diretor do Departamento de Fiscalização de Obras Particulares e Posturas da prefeitura.


A programação de higienização segue durante os próximos meses. Em setembro, os trabalhos serão realizados em duas avenidas da região central de Linhares: Avenida Governador Santos Neves (dia 13) e Avenida Nogueira da Gama (dia 27).


Em outubro, a limpeza será feita na Avenida Comendador Rafael (dia 11) e Avenida Augusto Calmon  (25); e em novembro, na Avenida Rui Barbosa (8) e Avenida Vitória (22).

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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