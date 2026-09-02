O Brasil tem (quase) tudo para ganhar a corrida da IA

Temos também tradição em gerar dados. O sistema público brasileiro reúne informações de saúde há décadas: as bases do DATASUS incluem, por exemplo, registros epidemiológicos que remontam aos anos 1980.





Evidentemente, isso não significa que esses dados possam simplesmente ser utilizados por empresas ou sistemas de IA, por questões de privacidade, segurança e governança. Mas significa que o Brasil possui um ativo informacional de enorme valor.





No fundo, a inteligência artificial precisa de três fatores: usuários, dados e energia. O Brasil tem os três. O problema é transformar potencial em investimento.





Nessa semana, o Congresso avançou na discussão sobre o Redata, legislação voltada à criação de um regime tributário especial para estimular investimentos em data centers, infraestrutura essencial para computação em nuvem e inteligência artificial. A discussão é relevante, e o incentivo pode ajudar a atrair capital.





Mas essa é apenas uma parte das questões que precisamos resolver para atrair investimentos em IA. Investidor não compra apenas incentivo. Compra estabilidade. Um grande data center é construído para durar décadas. Quem aplica bilhões de dólares precisa saber quais serão as regras tributárias, regulatórias e operacionais durante a vida do ativo. Precisamos oferecer confiança de longo prazo: um incentivo que pode desaparecer vale menos do que uma regra simples que permanece.