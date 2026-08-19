Quando a verdade chega ao mercado antes de conseguirmos processá-la

Uma informação muda expectativas. Expectativas mudam posições. Posições mudam preços. É a informação interferindo na economia real.





Durante décadas, existiu uma sequência relativamente previsível nos mercados: uma empresa divulgava um resultado; analistas estudavam; investidores avaliavam; o mercado reagia. Essa sequência foi comprimida.





Hoje, uma informação pode aparecer em uma postagem, ser reproduzida milhares de vezes, analisada por sistemas automatizados e incorporada aos preços antes que um investidor humano tenha terminado de ler a notícia.





Um algoritmo pode monitorar milhares de fontes, reconhecer padrões e executar uma operação em frações de segundo. A velocidade deixou de ser apenas uma vantagem operacional. Passou a ser uma dimensão da competição.





Mas a questão tem camadas mais complexas. Estudos mostram que maior conectividade social, além de acelerar a incorporação das notícias aos preços, também pode aumentar a divergência de opiniões e o excesso de negociação.





Há diferenças ainda se a fonte é a mídia tradicional ou as redes sociais. Maior exposição às redes esteve associada a maior volatilidade e volume de negociação. O problema, portanto, não é apenas a informação falsa. Informação verdadeira em excesso, chegando rápido demais, desafia a capacidade humana de tomar decisão.





Imagine esse tipo de situação nas empresas. Uma indústria precisa decidir quando comprar matéria-prima. Um exportador acompanha câmbio e frete. Uma empresa de energia monitora petróleo e gás. Um varejista administra estoques. Uma informação pode representar uma oportunidade, ou uma decisão precipitada.





A questão deixou de ser simplesmente ter informação. Passou a ser saber qual informação merece uma decisão. Essa é uma nova competência empresarial: a inteligência da informação. Não basta receber, compartilhar ou ser o primeiro. É preciso verificar, contextualizar, comparar fontes e decidir.





Essa transformação merece atenção especial no Espírito Santo. Uma economia integrada ao comércio exterior, à indústria, à mineração, à energia e à logística está diretamente exposta às informações que circulam pelos mercados globais.