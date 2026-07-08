Perdemos a Copa, mas precisamos ganhar o jogo que realmente importa

No Espírito Santo, por exemplo, a estimativa era que o comércio movimentasse cerca de R$ 56,9 bilhões durante a competição. O torneio, por si só, não explica esse volume de negócios, mas funciona como um catalisador para setores como supermercados, bares, restaurantes, vestuário, artigos esportivos, eletrônicos e entretenimento.





Essa talvez seja uma das maiores lições da Copa para quem empreende. Grandes eventos passam. O valor permanece na capacidade de transformar oportunidades temporárias em crescimento permanente.





No futebol, treinam-se jogadas e se estuda o adversário. Nas empresas, treinam-se pessoas e se estuda o cliente. No futebol, ninguém vence um campeonato apenas pela tradição. No mercado, nenhuma empresa permanece competitiva vivendo das conquistas do passado. Em ambos os casos, execução faz toda a diferença.





Há uma segunda lição igualmente importante: toda Copa do Mundo produz campeões invisíveis, como empresas de tecnologia que desenvolvem soluções para transmissões, plataformas digitais, fabricantes de equipamentos, redes de logística, companhias aéreas, hotéis, restaurantes, produtores de alimentos e bebidas, indústrias de vestuário, prestadores de serviços. Ou seja, enquanto o mundo olha para o gramado, milhares de empresas vencem fora dele.





E é exatamente esse o tipo de mentalidade que precisamos cultivar. Países desenvolvidos não prosperam apenas porque conquistam títulos esportivos. Prosperam porque transformam grandes eventos em oportunidades para inovação, produtividade, investimentos, empregos e geração de riqueza.





Como executivo do mercado financeiro, aprendi que crescimento sustentável raramente nasce da euforia. Ele nasce da disciplina. Empreendedores sabem disso. Não existe trimestre perfeito, nem empresa que acerte todas as decisões.





O que diferencia organizações vencedoras é a capacidade de aprender rapidamente, corrigir rotas e continuar executando. A mesma lógica vale para o país inteiro.