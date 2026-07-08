Estudante ou preso: qual custa mais?

No Brasil, um aluno da educação básica custa aos cofres públicos cerca de R$ 20,5 mil por ano. Esse número consta do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2025, que aponta investimento médio por aluno da Educação Básica no Brasil de US$ 3.668, valor semelhante ao da Argentina (US$ 3.679) e bem abaixo da média da OCDE, de US$ 11.914. O investimento brasileiro na educação do cidadão é inferior à média internacional.





Ao mesmo tempo, um preso no sistema estadual custa em média R$ 31,4 mil a cada ano. Já um detento em penitenciária federal de segurança máxima chega a R$ 489,6 mil por ano, quase 24 vezes o valor investido em um estudante, conforme sinaliza o painel Custo do Preso da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen/MJSP).





A conta é simples e reveladora. O Brasil gasta menos formando cidadãos do que prendendo os que a própria falta de oportunidade empurrou para o crime. E a disparidade entre estados escancara o problema. Em 2024, o custo mensal de um preso variou de R$ 1,1 mil, no Espírito Santo, a R$ 4,3 mil, na Bahia, segundo a Senappen. Nenhum estado, porém, investe por aluno o que investe por detento.