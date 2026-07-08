Atenção com as rugas na testa

Apesar do título, este não é artigo sobre cuidados dermatológicos nem sobre envelhecimento. Mas é sobre um perigoso sintoma de saúde com algumas marcas. E vive acontecendo.





Melhor explicar a partir de um caso real. Estava eu num corredor de supermercado, nas minhas visitas de rotina de compras e de observação do comportamento de consumo. Ser um “voyeur social” é parte da atividade de quem gosta de branding, de entender o que as marcas andam fazendo e as pessoas sentindo.





Em frente a uma das gôndolas, eu vi uma cliente de uns 30 anos, aproximadamente, pegar uma barrinha de cereais, cuja marca era a mesma de uma importante marca de açúcar. A cliente olhou para a embalagem e franziu a testa. Com o produto nas mãos e a testa enrugada, ela devolveu o produto à prateleira.