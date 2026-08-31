Por que comer bem não é seguir uma dieta perfeita

O Brasil caminha para se tornar um país de idosos. Já são mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e em poucos anos o tamanho dessa população será maior do que a de crianças. Se queremos um país idoso e saudável, um dos caminhos virtuosos é a educação alimentar. Não basta viver mais; é preciso aprender, ao longo da vida, a se relacionar melhor com a comida, com o próprio corpo e com as escolhas do dia a dia.





Hoje, sabemos que o envelhecimento saudável começa no prato, muito antes de qualquer creme ou procedimento. Quando falamos de alimentação e longevidade, estamos falando de saúde celular, de preservar massa muscular, de proteger o cérebro, de reduzir inflamação, de manter energia para caminhar e conviver socialmente. Bem envelhecer é manter, o máximo possível, autonomia e qualidade de vida, e a alimentação tem papel central nisso.





Há uma crença comum de que, na terceira idade, “já não adianta mais mudar”. Mas isso não é verdade. Nunca é tarde para aprender a comer melhor. Mesmo quando já existem doenças crônicas, exames alterados, cansaço ou pouco apetite, ajustes graduais podem fazer a diferença na vida do idoso.





A alimentação contribui, inclusive, para menos dor, mais força, menos internações e mais disposição para tarefas simples que dão sentido à vida, como tomar banho sozinho, sair para uma caminhada ou preparar a própria refeição.