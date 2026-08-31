Por que comer bem não é seguir uma dieta perfeita

O Brasil caminha para se tornar um país de idosos. Já são mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e em poucos anos o tamanho dessa população será maior do que a de crianças. Se queremos um país idoso e saudável, um dos caminhos virtuosos é a educação alimentar. Não basta viver mais; é preciso aprender, ao longo da vida, a se relacionar melhor com a comida, com o próprio corpo e com as escolhas do dia a dia.
Hoje, sabemos que o envelhecimento saudável começa no prato, muito antes de qualquer creme ou procedimento. Quando falamos de alimentação e longevidade, estamos falando de saúde celular, de preservar massa muscular, de proteger o cérebro, de reduzir inflamação, de manter energia para caminhar e conviver socialmente. Bem envelhecer é manter, o máximo possível, autonomia e qualidade de vida, e a alimentação tem papel central nisso.
Há uma crença comum de que, na terceira idade, “já não adianta mais mudar”. Mas isso não é verdade. Nunca é tarde para aprender a comer melhor. Mesmo quando já existem doenças crônicas, exames alterados, cansaço ou pouco apetite, ajustes graduais podem fazer a diferença na vida do idoso.
A alimentação contribui, inclusive, para menos dor, mais força, menos internações e mais disposição para tarefas simples que dão sentido à vida, como tomar banho sozinho, sair para uma caminhada ou preparar a própria refeição.
E é nesse ponto que que entra a educação alimentar como ferramenta de longevidade. Educar não é impor, é construir junto. É traduzir a ciência em orientações que caibam no orçamento, na cultura, no acesso aos alimentos, nos gostos e na rotina de cada idoso. É respeitar histórias, limites e desejos. É ser escuta para conhecer a rotina, os exames, os remédios, o apetite, as memórias afetivas ligadas aos alimentos e aquilo que faz sentido na vida de cada pessoa.
Mais do que orientar o que deve ser consumido, é preciso explicar como cada escolha alimentar pode contribuir para a imunidade, o equilíbrio, a força muscular ou o controle de determinada condição de saúde. Quando compreende os benefícios dessas mudanças, a pessoa se torna mais consciente e autônoma em suas escolhas.
Transformar hábitos dá trabalho e leva tempo. Não acontece em uma consulta, nem em uma receita. Acontece na repetição, na conversa, no acolhimento e na adaptação constante. Transformar acontece no respeito. Respeito ao ritmo de cada um, às limitações físicas, à alteração de paladar, à perda de dentes, ao direito de manter o prazer de comer.
Como nutricionista, entendo que meu papel é mostrar que comer bem não é seguir uma dieta perfeita, mas encontrar caminhos possíveis. Às vezes isso significa ajustar a textura dos alimentos, reorganizar horários para estimular o apetite, distribuir melhor a proteína ao longo do dia, orientar o uso de suplementos quando realmente necessários.
Num país que envelhece rapidamente, falar em educação alimentar é falar de futuro. Se parte dos problemas de saúde na velhice está ligada a condições crônicas que podem ser evitadas, adiadas ou amenizadas com escolhas mais consistentes ao longo dos anos, a alimentação é peça-chave. Um padrão alimentar variado, rico em nutrientes, vivido com regularidade, é uma das formas mais poderosas de investir em longevidade com qualidade.
No Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto, falo do lugar de quem vê a nutrição como cuidado, escuta e orientação. Meu compromisso é transformar conhecimento em prática possível. Porque longevidade não é apenas somar anos à vida, mas sim garantir que esses anos sejam vividos com saúde, autonomia, dignidade e prazer – inclusive, o prazer de comer bem, sem medo e sem culpa.