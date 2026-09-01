O capixaba quer empreender, mas abrir uma empresa não basta

Em muitos casos, não falta venda. Falta estrutura. É por isso que a contabilidade não pode ser vista apenas como responsável por calcular impostos e cumprir obrigações. Ela também precisa ajudar o empreendedor a entender o próprio negócio. Costumo dizer que “não existe CNPJ forte com CPF fraco”. Não estou falando de patrimônio pessoal, mas da preparação de quem está por trás da empresa.





Muitos negócios nascem de uma habilidade. Quem cozinha bem abre um negócio de alimentação. Quem vende bem monta uma loja. Quem domina um serviço decide empreender.





O problema é que conhecer o produto não significa necessariamente saber administrar uma empresa. É preciso aprender sobre preço, custos, fluxo de caixa, estoque, capital de giro, pró-labore e planejamento. E, principalmente, compreender que faturamento não é lucro e vender mais nem sempre significa ganhar mais.





Esse aprendizado se torna ainda mais importante à medida que a empresa cresce. O aumento do faturamento traz também novas responsabilidades, custos e decisões. Sem organização, aquilo que deveria representar crescimento pode acabar expondo problemas que antes passavam despercebidos. Por isso, acompanhar indicadores e conhecer a realidade financeira da empresa não deve ser uma preocupação apenas dos grandes negócios.