Mais uma linha de ônibus entre Minas Gerais e ES será encerrada

Dois meses após a Viação Pretti anunciar o encerramento da linha de ônibus entre Colatina e Resplendor (MG), agora é a vez de a Viação Linhatur, de Belo Horizonte, informar que vai deixar de operar o tenho entre a capital mineira e a cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo.





A Linhatur anunciou que as viagens regulares para Linhares e suas seções (incluindo Colatina) encerram-se nesta quarta-feira (2). Segundo a empresa, o cancelamento da operação foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





“Depois de tantos anos de estrada, histórias, encontros, despedidas e milhares de quilômetros percorridos, chegou o momento de anunciar uma decisão que, para nós, representa muito mais do que a paralisação de uma linha. (...) Nosso muito obrigado a cada um de vocês. A Linhatur agradece”, agradeceu a empresa nas redes sociais.





O anúncio do encerramento da linha BH x Linhares foi muito lamentado pelos seguidores da empresa nas redes sociais: “Muito triste, era a melhor opção pra ir pra Belo Horizonte saindo de Linhares, além de ótimos motoristas e excelentes ônibus. Muito triste com a notícia”, escreveu um internauta.





“Poxa, que triste, era tão legal ver este ônibus lindo estacionado no centro de Linhares pegando os passageiros…”, reforçou outra seguidora.