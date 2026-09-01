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Coluna Leonel Ximenes

Mais uma linha de ônibus entre Minas Gerais e ES será encerrada

O fim da operação, autorizado pela ANTT, está previsto para esta quarta-feira (2)

Publicado em 01 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

01 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Ônibus da Linhatur, empresa que tem sede em Belo Horizonte (MG)
Ônibus da Linhatur, empresa que tem sede em Belo Horizonte (MG) Linhatur

Dois meses após a Viação Pretti anunciar o encerramento da linha de ônibus entre Colatina e Resplendor (MG), agora é a vez de a Viação Linhatur, de Belo Horizonte, informar que vai deixar de operar o tenho entre a capital mineira e a cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo.


A Linhatur anunciou que as viagens regulares para Linhares e suas seções (incluindo Colatina) encerram-se nesta quarta-feira (2). Segundo a empresa, o cancelamento da operação foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).


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“Depois de tantos anos de estrada, histórias, encontros, despedidas e milhares de quilômetros percorridos, chegou o momento de anunciar uma decisão que, para nós, representa muito mais do que a paralisação de uma linha. (...) Nosso muito obrigado a cada um de vocês. A Linhatur agradece”, agradeceu a empresa nas redes sociais.


O anúncio do encerramento da linha BH x Linhares foi muito lamentado pelos seguidores da empresa nas redes sociais: “Muito triste, era a melhor opção pra ir pra Belo Horizonte saindo de Linhares, além de ótimos motoristas e excelentes ônibus. Muito triste com a notícia”, escreveu um internauta.


“Poxa, que triste, era tão legal ver este ônibus lindo estacionado no centro de Linhares pegando os passageiros…”, reforçou outra seguidora.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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