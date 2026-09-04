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Coluna Leonel Ximenes

Com a ajuda da Abin, cidade do ES se mobiliza contra o “extremismo violento”

Encontro reuniu profissionais das áreas de segurança e educação visando à adoção de ações preventivas e ampliação e proteção da comunidade escolar

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

04 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Profissionais das áreas da segurança e da educação reuniram-se em conferência em Linhares
Profissionais das áreas da segurança e da educação reuniram-se em conferência em Linhares Lailla Luiza

A Prefeitura de Linhares está preocupada em prevenir e combater o que define como “extremismo violento”, principalmente no ambiente escolar. O primeiro passo foi dado nesta semana com a realização de uma conferência que reuniu profissionais das áreas de segurança e educação.


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A iniciativa, de acordo com a prefeitura, reforça a importância da união entre educação e segurança na prevenção de situações de risco. Com a troca de informações, capacitação dos profissionais e integração entre as instituições, a municipalidade diz que busca fortalecer as ações preventivas e ampliar a proteção da comunidade escolar.


No evento, o superintendente da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Espírito Santo, Diogo Franco Magalhães, apresentou orientações sobre o tema e destacou a importância da prevenção e da atuação integrada entre as instituições.

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Além da conferência, o encontro reforçou a parceria entre a Guarda Civil Municipal de Linhares (GCM) e a Abin. A cooperação também envolve a oferta de cursos de qualificação para os agentes da GCM, realizados pela Escola de Inteligência da Abin (Esint). A capacitação busca ampliar o conhecimento dos profissionais e prepará-los para atuar de forma preventiva diante dos desafios da área da segurança pública.


Para o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Eduardo Costa Negro, a informação e a integração são fundamentais para fortalecer a prevenção. “A segurança pública também passa pela prevenção e pela capacidade de identificar sinais de possíveis ameaças antes que elas se transformem em situações mais graves”, destacou.


A secretária de Educação de Linhares, Rosineia Bergamaschi, destacou a importância da preparação dos profissionais da educação para contribuir com a construção de um ambiente escolar mais seguro. “A escola é um espaço de aprendizado, convivência e proteção. Por isso, é fundamental que nossos profissionais estejam preparados para reconhecer situações que possam representar algum risco e saibam como agir.”

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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