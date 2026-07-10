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Coluna Leonel Ximenes

Empresa que estava sem motorista anuncia data de retorno de ônibus no ES

Serviço havia sido paralisado na quinta-feira (9), pegando de surpresa usuários e prefeitura

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 16:14

Públicado em 

10 jul 2026 às 16:14
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ônibus da Cordial
Ônibus da Cordial que faz a linha Biriricas x Domingos Martins Divulgação

A Prefeitura de Domingos Martins anunciou na tarde desta sexta-feira (10) que a Cordial Transporte comunicou que a linha de ônibus entre Biriricas × Domingos Martins voltará a operar com seus horários habituais a partir da próxima segunda-feira (13).


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A empresa, na quinta-feira (9), como informou a coluna, havia paralisado o serviço de transporte entre os dois destinos alegando falta de motorista. A Cordial, na ocasião, informou também que estava com processo de contratação de novos profissionais do volante em curso.

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Ainda na quinta-feira, a prefeitura admitiu, nas redes sociais, que foi pega de surpresa pela decisão da empresa: “A Prefeitura de Domingos Martins informa que foi comunicada pela Cordial Turismo sobre a interrupção temporária do atendimento da linha Biriricas x Domingos Martins apenas na manhã desta quinta-feira (9). Dessa forma, não foi possível realizar um comunicado prévio à população”.


Nas redes sociais da Prefeitura de Domingos Martins, muitos seguidores manifestaram insatisfação pela suspensão da linha e reclamaram das condições dos ônibus da empresa, que tem sede em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. 


A linha Biriricas x Domingos Martins é coberta, de segunda a sexta, por quatro horários diários - dois em cada sentido; aos sábados, são dois - um em cada sentido.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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