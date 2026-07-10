Empresa que estava sem motorista anuncia data de retorno de ônibus no ES

Ainda na quinta-feira, a prefeitura admitiu, nas redes sociais, que foi pega de surpresa pela decisão da empresa: “A Prefeitura de Domingos Martins informa que foi comunicada pela Cordial Turismo sobre a interrupção temporária do atendimento da linha Biriricas x Domingos Martins apenas na manhã desta quinta-feira (9). Dessa forma, não foi possível realizar um comunicado prévio à população”.





Nas redes sociais da Prefeitura de Domingos Martins, muitos seguidores manifestaram insatisfação pela suspensão da linha e reclamaram das condições dos ônibus da empresa, que tem sede em Aracruz, no Norte do Espírito Santo.





A linha Biriricas x Domingos Martins é coberta, de segunda a sexta, por quatro horários diários - dois em cada sentido; aos sábados, são dois - um em cada sentido.