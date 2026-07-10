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Copa do Mundo

Espanha vence Bélgica no fim e enfrenta a França na semifinal da Copa

Merino marca nos minutos finais, garante triunfo por 2 a 1 e coloca a Fúria entre as quatro melhores do Mundial

Publicado em 10 de Julho de 2026 às 18:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2026 às 18:48
Lamine Yamal, Espanha
Reuters/Folhapress

A Espanha está classificada para as semifinais da Copa do Mundo de 2026. Na tarde desta sexta-feira (10), a seleção espanhola derrotou a Bélgica por 2 a 1, no Estádio de Los Angeles, pelas quartas de final, e garantiu vaga entre as quatro melhores equipes da competição. Fabián Ruiz abriu o placar, De Ketelaere empatou para os belgas ainda no primeiro tempo, mas Merino marcou nos minutos finais e confirmou a classificação. Na semifinal, a Espanha encara a França.



Superior durante praticamente toda a partida, a equipe espanhola transformou o domínio em vantagem aos 26 minutos da etapa inicial. Após pressão na área, a bola sobrou para Fabián Ruiz finalizar de perto e vencer Courtois.


A resposta da Bélgica veio em sua primeira oportunidade no jogo. De Ketelaere aproveitou a chance e deixou tudo igual, resultado que permaneceu até os minutos finais, apesar da insistência da Espanha no ataque.


Quando o confronto caminhava para a prorrogação, a seleção espanhola voltou a pressionar e encontrou o gol da vitória. Aos 42 minutos do segundo tempo, o goleiro Lammens, que havia substituído Courtois cerca de 20 minutos antes, não conseguiu segurar uma bola na pequena área. Atento ao lance, Merino aproveitou o rebote e empurrou para as redes.


O meia repetiu o protagonismo das oitavas de final, quando também marcou o gol da classificação diante de Portugal. Com isso, chegou ao segundo gol na Copa do Mundo, ambos decisivos para manter a Espanha viva na competição.


Ao longo da partida, a Fúria finalizou 12 vezes, sendo oito chutes na direção do gol, enquanto a Bélgica criou poucas oportunidades e não conseguiu sustentar o empate diante da pressão espanhola.


Agora, a Espanha enfrenta a França na semifinal da Copa do Mundo. O duelo será disputado na próxima terça-feira (14), às 16h (de Brasília), em Dallas. A seleção espanhola chega à semifinal do Mundial pela segunda vez em sua história e busca repetir a campanha de 2010, quando conquistou o único título da competição.

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