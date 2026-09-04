Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 14 mil na área da Saúde

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior.
Os salários variam de R$ 4.043,71 a R$ 14.210,89, de acordo com a função, carga horária e titulação. As jornadas previstas são de 20 a 40 horas semanais. Os selecionados também receberão auxílio-alimentação e adicionais previstos na legislação municipal, conforme as regras aplicáveis a cada cargo.
O processo seletivo oferece oportunidades para médicos nas áreas de endocrinologia e metabologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria com experiência em neonatologia, psiquiatria infantil e adulta, geriatria, gastroenterologia, cardiologia, clínica geral, dermatologia, neurologia infantil e adulta, otorrinolaringologia, pneumologia e reumatologia.
Também há chances para médico clínico geral com experiência em regulação, médico clínico geral com experiência em saúde mental, técnico em enfermagem do trabalho, enfermeiro do trabalho e cirurgião-dentista especializado em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial.
Os interessados podem se inscrever até as 17 horas do dia 10 de setembro, no endereço eletrônico da prefeitura.
A seleção será composta por quatro etapas: inscrição, autuação do processo eletrônico para apresentação de documentos, escolha da vaga e formalização do contrato.
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