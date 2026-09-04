Prefeitura de Vila Velha abre seleção com salário de até R$ 14 mil na área da Saúde

A Prefeitura de Vila Velha está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação temporária de profissionais da área da Saúde. As oportunidades são para a formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior.





Os salários variam de R$ 4.043,71 a R$ 14.210,89, de acordo com a função, carga horária e titulação. As jornadas previstas são de 20 a 40 horas semanais. Os selecionados também receberão auxílio-alimentação e adicionais previstos na legislação municipal, conforme as regras aplicáveis a cada cargo.





O processo seletivo oferece oportunidades para médicos nas áreas de endocrinologia e metabologia, ginecologia e obstetrícia, pediatria com experiência em neonatologia, psiquiatria infantil e adulta, geriatria, gastroenterologia, cardiologia, clínica geral, dermatologia, neurologia infantil e adulta, otorrinolaringologia, pneumologia e reumatologia.