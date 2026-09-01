Orçamento prevê mais de 53 mil vagas em concursos federais em 2027

O governo federal prevê preencher 53.530 vagas por meio de concursos públicos em 2027. As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o próximo ano, que foi encaminhado ao Congresso Nacional na última segunda-feira (31).
O texto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento, que pode fazer alterações no documento sugerido e, posteriormente, seguirá para votação conjunta no Congresso. O documento estima as projeções de despesas e receitas para o próximo ano, o que inclui a definição de recursos necessários para despesas com pessoal.
Do total de oportunidades, 4.704 são para criação (cargos novos) e 48.826 para provimento, ou seja, a convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos. Os postos estão distribuídos entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
A maior oferta será destinada ao Poder Executivo Federal, com 47.609 postos, sendo 44.864 para provimento e 2.745 para criação.
No Poder Legislativo, serão 330 vagas para provimento, das quais 237 para a Câmara dos Deputados, 50 para o Senado Federal e 43 para o Tribunal de Contas da União (TCU).
Para o Poder Judiciário, serão destinadas 5.131 vagas (3.263 para provimento e 1.868 para criação). Já para a Defensoria Pública da União, há previsão de 183 chances (92 para provimento e 91 para criação) e, para o Ministério Público da União (MPU), 277 vagas de provimento.
A votação do texto final deve ocorrer até 31 de dezembro. O Congresso não pode entrar em recesso parlamentar de fim de ano até que o orçamento seja aprovado em plenário.
Vale ressaltar que, por se tratar de uma previsão orçamentária, o PLOA não garante a nomeação automática de aprovados. O preenchimento dos postos exige autorização prévia e disponibilidade de recursos.
O total de vagas previsto para 2027 fica abaixo do que foi apresentado em 2026, que trouxe quase 90 mil oportunidades.
Apesar disso, o Poder Executivo já tem alguns concursos autorizados para o ano que vem, inclusive, alguns já estão em fase de escolha da banca organizadora. São eles:
Receita Federal
- Auditor-fiscal (30)
- Analista-tributário (116)
Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD)
- Especialista em regulação de proteção de dados (50)
Banco Central (Bacen)
- Técnico (50)
- Auditor (100)
- Procurador (20)
Controladoria-Geral da União (CGU)
- Auditor federal de finanças e controle (60)
Advocacia-Geral da União (AGU)
- Advogado da União (50)
- Procurador da Fazenda Nacional (50)
- Procurador federal (50)
- procurador do Banco Central: 20 vagas.
No Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados pretende abrir um novo concurso para cargos específicos de analista. Entretanto, o total de oportunidades não foi informado.
Há previsão ainda de abertura de certame na Defensoria Público da União (DPU), mas sem informações de postos e cargos.
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