Orçamento prevê mais de 53 mil vagas em concursos federais em 2027

O governo federal prevê preencher 53.530 vagas por meio de concursos públicos em 2027. As contratações estão previstas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o próximo ano, que foi encaminhado ao Congresso Nacional na última segunda-feira (31).





O texto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento, que pode fazer alterações no documento sugerido e, posteriormente, seguirá para votação conjunta no Congresso. O documento estima as projeções de despesas e receitas para o próximo ano, o que inclui a definição de recursos necessários para despesas com pessoal.





Do total de oportunidades, 4.704 são para criação (cargos novos) e 48.826 para provimento, ou seja, a convocação de aprovados em certames válidos ou em novos concursos. Os postos estão distribuídos entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.