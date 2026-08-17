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Adotou cachorro e gato? Veja 10 duplas de nomes criativas inspiradas em comidas e personagens

Com opções que vão de alimentos a figuras conhecidas, a seleção reúne combinações divertidas para pets que vivem juntos
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 11:55

Nomes combinando podem ser ideais para uma dupla de cachorro e gato (Imagem: Rita_Kochmarjova | Shutterstock)
Nomes combinando podem ser ideais para uma dupla de cachorro e gato Crédito: Imagem: Rita_Kochmarjova | Shutterstock

Escolher como chamar um cachorro ou um gato é um momento especial e simbólico para muitos tutores. Afinal, o nome passa a fazer parte da rotina da família e acompanha o animal por toda a vida. Quando dois pets são adotados ao mesmo tempo, essa decisão pode ficar ainda mais divertida, já que existem inúmeras possibilidades para criar uma dupla que tenha personalidade e represente a relação entre os novos companheiros.

Abaixo, confira nomescombinando para cachorro e gato!

1. Pingo e Gota

Pingo e Gota combinam por pertencerem ao mesmo universo e transmitirem uma ideia delicada. São boas alternativas para animais pequenos , dóceis ou que tenham chegado juntos à família ainda filhotes. Apesar de estarem relacionados, os dois nomes apresentam diferenças sonoras suficientes para serem identificados individualmente durante as interações.

2. Mel e Canela

Inspirados em sabores e aromas conhecidos, Mel e Canela formam uma dupla que transmite delicadeza e combina principalmente com animais de pelagem dourada, caramelo, bege ou avermelhada. Mel pode representar um cachorro ou gato extremamente carinhoso e tranquilo, enquanto Canela é uma alternativa simpática para um pet mais ativo e cheio de personalidade.

3. Mario e Luigi

A famosa dupla dos videogames é outra inspiração para quem adotou dois animais que parecem verdadeiros parceiros de aventuras. Mario e Luigi são irmãos na franquia “Super Mario” e enfrentam diversos desafios juntos, característica que torna os nomes interessantes para cachorro e gato muito unidos.

4. Tico e Teco

Tico e Teco são nomes bastante conhecidos e transmitem imediatamente a ideia de uma dupla. Inspirados nos esquilos da Disney, podem ser usados para dois animais pequenos, espertos e muito brincalhões. A combinação é especialmente divertida para cachorro e gato que estão constantemente juntos, seja correndo pela casa, disputando brinquedos ou descansando no mesmo ambiente.

5. Pipoca e Paçoca

Pipoca e Paçoca são opções descontraídas para tutores que gostam de nomes inspirados em comidas. As duas palavras remetem a alimentos bastante populares e possuem uma sonoridade alegre , deixando a combinação fácil delembrar. Podem ser boas escolhas para animais brincalhões, sociáveis e que chamam atenção por onde passam.

Sushi e Sashimipode combinar com cachorro e gato de personalidade tranquila, elegante ou curiosa (Imagem: EkaterinaSid | Shutterstock)
Sushi e Sashimipode combinar com cachorro e gato de personalidade tranquila, elegante ou curiosa Crédito: Imagem: EkaterinaSid | Shutterstock

6. Sushi e Sashimi

Sushi e Sashimi formam uma dupla criativa para quem procura referências à culinária japonesa. Os nomes podem combinar com cachorro e gato de personalidade tranquila, elegante ou curiosa, mas também funcionam simplesmente pelo caráter divertido da associação.

7. Woody e Buzz

Woody e Buzz, personagens da franquia “Toy Story”, representam amizade e companheirismo, tornando-se uma inspiração interessante para cachorro e gato que parecem inseparáveis. A dupla pode funcionar ainda melhor quando os animais apresentam personalidades diferentes : um pode ser mais tranquilo e cuidadoso, enquanto o outro demonstra energia e curiosidade.

8. Caju e Castanha

Caju e Castanha formam uma combinação tipicamente brasileira e podem render nomes simpáticos para dois animais. Como os elementos estão naturalmente relacionados, a associação entre eles é imediata, mas cada palavra mantém identidade própria. Caju pode combinar com um pet alegre, agitado ou de pelagem avermelhada,enquanto Castanhapode ser interessante para animais marrons ou de tonalidade mais escura.

9. Céu e Mar

Céu e Mar são alternativas delicadas inspiradas na natureza e podem representar a proximidade entre dois animais que chegaram juntos à família. A combinação transmite tranquilidade e funciona especialmente bem para tutores que preferem nomes curtos e menos convencionais. Céu pode combinar com um pet de olhos claros ou comportamento sereno, enquanto Mar pode representar aquele que demonstra uma personalidade livre e curiosa.

10. Cookie e Brownie

Dois doces conhecidos podem se transformar em nomes divertidos para cachorro e gato. Cookie e Brownie combinam especialmente com animais de pelagem marrom, bege, dourada ou mesclada, criando uma relação entre a aparência e a inspiração escolhida pelo tutor. Também são alternativas interessantes para pets afetuosos e sociáveis, já que as palavras transmitem uma sensação divertida e carinhosa. 

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