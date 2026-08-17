Adotou cachorro e gato? Veja 10 duplas de nomes criativas inspiradas em comidas e personagens

Escolher como chamar um cachorro ou um gato é um momento especial e simbólico para muitos tutores. Afinal, o nome passa a fazer parte da rotina da família e acompanha o animal por toda a vida. Quando dois pets são adotados ao mesmo tempo, essa decisão pode ficar ainda mais divertida, já que existem inúmeras possibilidades para criar uma dupla que tenha personalidade e represente a relação entre os novos companheiros.