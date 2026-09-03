Jovem é indiciado por roubar e agredir casal de idosos em São Gabriel da Palha

Um jovem de 24 anos foi preso e indiciado por participar do roubo e das agressões contra um casal de idosos em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. O crime aconteceu em 8 de julho, quando três homens encapuzados invadiram a casa das vítimas, de 79 e 86 anos, amarraram e amordaçaram o casal e roubaram cerca de R$ 20 mil em dinheiro, além de joias, celulares e um carro. O mandado de prisão contra o suspeito foi cumprido pela Polícia Civil em 20 de agosto.





O assalto aconteceu em uma residência no bairro Vila Comboni. Segundo a Polícia Militar, acionada para atender à ocorrência, os três criminosos invadiram o imóvel e agrediram e ameaçaram as vítimas enquanto vasculhavam a casa em busca de objetos de valor.





Os suspeitos exigiram que o casal entregasse dinheiro e outros bens. Além dos cerca de R$ 20 mil, foram levados joias, celulares e o veículo que estava na garagem.





De acordo com a Polícia Civil, os criminosos abandonaram o carro em Colatina no mesmo dia do roubo. Inicialmente, porém, os investigadores não conseguiram identificar os envolvidos.





Com o avanço das diligências, a polícia identificou o jovem de 24 anos e solicitou à Justiça a prisão preventiva dele. O pedido foi deferido, e o suspeito foi preso em 20 de agosto. Na terça-feira (1º), a investigação foi concluída e o homem foi indiciado por roubo majorado.





As investigações continuam para identificar e localizar os outros dois envolvidos no crime.