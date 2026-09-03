Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória

A maior feira de artesanato do Espírito Santo está de volta. A 14ª edição da ArteSanto, Feira Nacional do Artesanato, começa neste sábado (5), na Praça do Papa, em Vitória, e segue até 13 de setembro. A partir das 14h, o público poderá conferir uma variedade de trabalhos manuais, conhecer diferentes técnicas e descobrir a produção artesanal de várias regiões.





O evento é gratuito para o público. A feira vai reunir cerca de 500 artesãos de 10 estados brasileiros, com trabalhos que exploram materiais e técnicas variadas, como cerâmica, madeira, vidro, couro, crochê e bordado. Algumas peças também serão vendidas aos visitantes durante os nove dias, com valores a partir de R$ 10.





A diversidade se traduz em uma infinidade de produtos, entre brinquedos, panos, roupas, bolsas, jóias, móveis, vasos, redes e peças de decoração. A programação também inclui uma exposição imersiva sobre o Boi Pintadinho (o mais famosos carnaval folclórico do Espírito Santo) e outras manifestações dos bois no estado.





A Feira ArteSanto foi criada em 2012 com intuito de reunir em uma exposição a arte artesã que é feita no Espírito Santo. Em outras edições, os capixabas tiveram acesso a pratos de porcelana, bonecos de crochê, enfeites de miçangas, jóias artesanais e até casacas em miniaturas.