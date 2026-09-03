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ArteSanto

Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória

Evento reúne cerca de 500 artesãos, produtos de diferentes técnicas e uma exposição sobre o tradicional Boi Pintadinho
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 14:52

Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil
Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil Eliel Ximenes | Filmm Conten

A maior feira de artesanato do Espírito Santo está de volta. A 14ª edição da ArteSanto, Feira Nacional do Artesanato, começa neste sábado (5), na Praça do Papa, em Vitória, e segue até 13 de setembro. A partir das 14h, o público poderá conferir uma variedade de trabalhos manuais, conhecer diferentes técnicas e descobrir a produção artesanal de várias regiões.


O evento é gratuito para o público. A feira vai reunir cerca de 500 artesãos de 10 estados brasileiros, com trabalhos que exploram materiais e técnicas variadas, como cerâmica, madeira, vidro, couro, crochê e bordado. Algumas peças também serão vendidas aos visitantes durante os nove dias, com valores a partir de R$ 10.


A diversidade se traduz em uma infinidade de produtos, entre brinquedos, panos, roupas, bolsas, jóias, móveis, vasos, redes e peças de decoração. A programação também inclui uma exposição imersiva sobre o Boi Pintadinho (o mais famosos carnaval folclórico do Espírito Santo) e outras manifestações dos bois no estado.


A Feira ArteSanto foi criada em 2012 com intuito de reunir em uma exposição a arte artesã que é feita no Espírito Santo. Em outras edições, os capixabas tiveram acesso a pratos de porcelana, bonecos de crochê, enfeites de miçangas, jóias artesanais e até casacas em miniaturas.

Produtos expostos vão desde bronecos, miçangas e porcelana
Produtos expostos vão desde bronecos, miçangas e porcelana Eliel Ximenes | Filmm Conten
SERVIÇO

ArteSanto 2026

Quando: 5 a 13 de setembro de 2026

Onde: Praça do Papa, Vitória

Horário

05/09: 14h às 18h 

06 e 07/09: 14h às 19h 

08/09: 14h às 22h 

09 a 11/09: 16h às 22h 

12 a 13/09: 14h às 22h

Entrada: gratuita

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