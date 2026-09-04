Pedro Scooby critica exposição dos filhos e diz que não falará mais sobre a família

Pedro Scooby voltou a se manifestar sobre a exposição da vida familiar nas redes sociais após novas publicações de Luana Piovani. Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 3, o surfista criticou a decisão da ex-mulher de tornar públicos episódios envolvendo os filhos e afirmou que pretende deixar de comentar questões relacionadas às crianças na internet.
Sem mencionar a atriz nominalmente em todos os momentos, Scooby fez uma crítica à postura da ex-mulher. "Imagina uma mulher inteligente, culta, carreira gigante, defende várias causas incríveis escolhe expor os filhos na internet sempre em momentos delicados", afirmou.
Na sequência, ele citou dois períodos especialmente difíceis da vida familiar. Um deles foi o nascimento de Aurora, filha do surfista com Cintia Dicker, que passou por uma cirurgia após o parto. O outro seria o atual processo de separação.
"Quando a Aurora nasceu, que a gente não sabia nem se ia ficar viva, graças a Deus deu tudo certo, nasceu, teve que operar e tudo mais, aquele perrengue de UTI, e agora, num momento delicado também, estou me separando de uma mulher (Cintia Dicker) incrível com quem vivi durante sete anos. E aí vem de novo", disse.
O surfista também questionou o que considera uma contradição na relação com a ex-mulher. Segundo ele, os dois haviam passado recentemente um dia juntos em clima amistoso durante o aniversário dos filhos.
"Sendo que alguns dias atrás estava aqui na minha casa passando um dia incrível, sendo super bem recebida pela minha família, pelos meus amigos, no aniversário dos nossos filhos. E fico tentando entender essas coisas", declarou.
Cuidados com os filhos
Ao falar sobre a rotina com os filhos durante as férias, Scooby afirmou que acompanha de perto diferentes aspectos dos cuidados das crianças. "E aí, nessas férias em específico, de dois deles, porque um mora comigo, tá tudo bem, graças a Deus, 100% , você vai lá, recebe, dá amor, dá carinho, mata a saudade, viaja junto, leva no pediatra, leva para fazer compras, leva em show, leva na praia, leva para fazer esporte, cuida de alimentação", afirmou.
O surfista então voltou ao episódio envolvendo piolhos, que desencadeou a nova discussão pública entre os dois. Ele classificou o problema como algo corriqueiro e criticou a repercussão que o caso ganhou nas redes.
"E, óbvio, não é mais que uma obrigação. Mas você tenta fazer tudo, dar o seu melhor, fazer o teu 100%. E aí um piolho, né, um pelo em ovo vira uma briga, um ataque, você é escória, o pior pai do mundo", desabafou.
Segundo Scooby, a exposição de conflitos entre eles teria se intensificado depois do fim do casamento. O surfista e a atriz foram casados entre 2011 e 2019. "Essa pessoa que eu já fui casado e que nunca me expôs na internet casado. Aí vira ex, né? Tudo é motivo de exposição, de tentar acabar com aquela pessoa, com aquela carreira, com tudo."
Ele afirmou que não pretende mais levar assuntos relacionados aos filhos para as redes sociais e pediu desculpas pela exposição.
"E eu não vou falar mais nada aqui. Desculpa aos meus seguidores que acompanham aqui por causa da minha carreira, por causa do esporte, para sorrir, para se divertir com um pouco que eu mostro da minha vida. Não vou mais expor as crianças. Desculpa até aos meus filhos por essa exposição e vida que segue", concluiu.
O que Scooby disse sobre o episódio dos piolhos
Apesar de afirmar que encerraria o assunto, Scooby voltou ao tema para explicar sua versão sobre o episódio envolvendo Liz. Segundo ele, a menina chegou ao Brasil com piolhos e passou por um tratamento durante uma semana.
"Quando ela chegou aqui, a gente tratou, passou uma semana tratando, tirando piolho. Depois parecia que estava tudo bem. O tempo estava mais frio aqui no Rio de Janeiro, provavelmente ela não notou, não coçou a cabeça, e nem reclamou. Quando chegou em Noronha, que estava mais quente, provavelmente ela coçou a cabeça e viu que ainda tinha piolho. Tirou, e normal. Acontece. Eu já tive piolho, em Portugal é uma pandemia, as crianças tem várias vezes, a gente cuida, e vida que segue. Tamo junto", finalizou.
Entenda a discussão
A troca de acusações entre Luana Piovani e Pedro Scooby começou após a atriz publicar nas redes sociais imagens que mostravam piolhos no cabelo de Liz e machucados e reações a picadas de insetos no corpo de Bem. Ela questionou os cuidados recebidos pelos filhos gêmeos, de 11 anos, durante o período em que estavam com o pai.
Scooby rebateu a versão da ex-mulher e afirmou que Liz teria chegado de Portugal já com piolhos. Sobre os machucados de Bem, disse que seriam picadas de mosquito ocorridas durante uma temporada na Bahia.
Luana contestou a explicação. Segundo ela, Liz teria somente começado a coçar a cabeça cerca de uma semana depois de chegar ao Brasil. Em uma publicação, cobrou uma mudança de postura do ex-marido: "Aprende. Tá? Aprende".
Posteriormente, Scooby ajustou a cronologia apresentada inicialmente e reconheceu que o problema não havia sido identificado logo no primeiro dia, mas manteve a afirmação de que a lêndea teria vindo de Portugal.
Luana também compartilhou análises de criadores de conteúdo que relacionaram o episódio ao conceito de "sobrecarga materna", expressão usada para descrever a concentração, sobre as mães, da responsabilidade de identificar e resolver questões relacionadas aos filhos.
Em seu novo vídeo, Scooby rebateu essa interpretação, questionou a "coerência" da ex-mulher e afirmou que não pretende mais expor os filhos nas redes sociais.