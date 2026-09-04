Pedro Scooby critica exposição dos filhos e diz que não falará mais sobre a família

"Quando ela chegou aqui, a gente tratou, passou uma semana tratando, tirando piolho. Depois parecia que estava tudo bem. O tempo estava mais frio aqui no Rio de Janeiro, provavelmente ela não notou, não coçou a cabeça, e nem reclamou. Quando chegou em Noronha, que estava mais quente, provavelmente ela coçou a cabeça e viu que ainda tinha piolho. Tirou, e normal. Acontece. Eu já tive piolho, em Portugal é uma pandemia, as crianças tem várias vezes, a gente cuida, e vida que segue. Tamo junto", finalizou.