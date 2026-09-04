Centro de Vitória ganha Feira de Antiguidades a partir deste mês

O Centro de Vitória vai ganhar um novo ponto de encontro para quem gosta de antiguidades, objetos vintage e histórias que atravessam gerações. A partir de 19 de setembro, a Praça Getúlio Vargas passa a receber a Feira de Antiguidades, com entrada gratuita.
A feira será realizada sempre no terceiro sábado de cada mês, das 9h às 16h, reunindo expositores de diferentes segmentos. A proposta é ocupar a praça com peças de outras épocas e criar um espaço para colecionadores, curiosos e quem gosta de garimpar objetos antigos.
Na primeira edição, 22 expositores vão levar para a praça um acervo variado, com móveis antigos, porcelanas, moedas, selos, relógios, objetos de decoração, discos de vinil e artigos vintage.
Além das antiguidades, o público poderá encontrar food trucks e atrações culturais ao longo do dia. A ideia é transformar a visita à feira em um passeio, com tempo para circular entre os expositores e descobrir peças que carregam histórias de diferentes épocas.
A estreia também terá uma intervenção cênica em homenagem ao próprio nome da praça. Um ator vai interpretar Getúlio Vargas, em uma ação que busca explorar a história e a identidade do espaço.
A programação do dia 19 terá ainda uma atividade artística promovida pela Casa Porto das Artes Plásticas.
A artista Alice Beraldi de Abreu vai ministrar a aula “Mar em Aquarela”, em uma tenda montada na praça. A atividade será oferecida em dois horários: das 9h às 11h e das 12h às 14h.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente pelo formulário no site da prefeitura de Vitória. Caso ainda haja vagas, elas poderão ser preenchidas no local, por ordem de chegada. Os participantes não precisam levar material.
A nova feira no Centro tem como referência uma iniciativa que já faz parte do calendário cultural de Vitória. A Feira de Antiguidades da Rua da Lama, em Jardim da Penha, completa três anos em dezembro e reúne mensalmente expositores, colecionadores, artistas e visitantes.
Realizada no primeiro sábado de cada mês, a feira apresenta peças antigas e objetos de diferentes épocas, além de atrações como música, artistas de rua, caricaturistas, pintores e estátuas vivas.
Antes da estreia da nova feira no Centro, quem gosta de antiguidades poderá conferir a edição da Feira de Antiguidades da Rua da Lama neste sábado (5).
O evento acontece das 9h às 16h, em Jardim da Penha, com expositores, objetos antigos e programação cultural.
A edição integra as ações relacionadas aos 475 anos de Vitória, celebrados oficialmente na próxima terça-feira (8).
Feira de Antiguidades da Praça Getúlio Vargas — estreia
Quando: 19 de setembro, das 9h às 16h
Onde: Praça Getúlio Vargas, Centro Histórico de Vitória
Periodicidade: terceiro sábado de cada mês
Entrada: gratuita
Feira de Antiguidades da Rua da Lama
Quando: sábado (5), das 9h às 16h
Onde: Rua da Lama, Jardim da Penha, Vitória
Periodicidade: primeiro sábado de cada mês
Entrada: gratuita