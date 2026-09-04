Centro de Vitória ganha Feira de Antiguidades a partir deste mês

A nova feira no Centro tem como referência uma iniciativa que já faz parte do calendário cultural de Vitória. A Feira de Antiguidades da Rua da Lama, em Jardim da Penha, completa três anos em dezembro e reúne mensalmente expositores, colecionadores, artistas e visitantes.



Realizada no primeiro sábado de cada mês, a feira apresenta peças antigas e objetos de diferentes épocas, além de atrações como música, artistas de rua, caricaturistas, pintores e estátuas vivas.





Antes da estreia da nova feira no Centro, quem gosta de antiguidades poderá conferir a edição da Feira de Antiguidades da Rua da Lama neste sábado (5).



O evento acontece das 9h às 16h, em Jardim da Penha, com expositores, objetos antigos e programação cultural.



A edição integra as ações relacionadas aos 475 anos de Vitória, celebrados oficialmente na próxima terça-feira (8).