Aniversário de Vitória: veja o que funciona e o que fecha na Capital

Na capital, apenas os serviços essenciais estarão funcionando nesta data. Para receberem informações, os moradores acionar o Fala Vitória 156, das 8h às 22h, além do aplicativo Vitória Online ou do portal da Prefeitura de Vitória, com atendimento 24h.





Defesa Civil: vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986.





Educação: não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dias 7 e 8 de setembro.





Unidades de saúde: UBS dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.





Pronto Atendimento: o PA de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.





Atenção Psicossocial: o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.





Restaurante Popular: funcionará em horário normal, das 11 às 14 horas para almoço e das 18 às 20 horas para o jantar.





Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.





Rua de Lazer (Camburi e Centro): funcionarão normalmente, das 5 às 13 horas.