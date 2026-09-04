Aniversário de Vitória: veja o que funciona e o que fecha na Capital

O aniversário de Vitória é celebrado na terça-feira (8), um dia após o feriado da Indepedência do Brasil, na segunda-feira (7). Neste ano, a Capital capixaba completa 475 anos. Saiba como vão funcionar os supermercados, shoppings e outros serviços.
Para ajudar com essas informações, A Gazeta fez uma lista do que funciona ou fecha.
|Supermercados
|8h às 18h
|Perim, BH, Extrabom, Extraplus, Atacado Vem, Carrefour, Atacadão, Sam's Club, Carone, Sempre Tem
|Shoppings
|Shopping Vitória
|Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
|Shopping Norte Sul
|Todas as lojas e quiosques abertos das 13h às 19h. Alguns estabelecimentos podem abrir das 13h às 19h, se preferirem. Praça de alimentação aberta das 11h às 21h.
O funcionamento do cinema é conforme os horários das sessões. Para os eventos culturais, como exposição de arte e galerias, conferir na Agenda Hz (Clique aqui).
Na capital, apenas os serviços essenciais estarão funcionando nesta data. Para receberem informações, os moradores acionar o Fala Vitória 156, das 8h às 22h, além do aplicativo Vitória Online ou do portal da Prefeitura de Vitória, com atendimento 24h.
Defesa Civil: vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986.
Educação: não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dias 7 e 8 de setembro.
Unidades de saúde: UBS dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.
Pronto Atendimento: o PA de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.
Atenção Psicossocial: o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.
Restaurante Popular: funcionará em horário normal, das 11 às 14 horas para almoço e das 18 às 20 horas para o jantar.
Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.
Rua de Lazer (Camburi e Centro): funcionarão normalmente, das 5 às 13 horas.