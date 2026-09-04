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Dia 8 de setembro

Aniversário de Vitória: veja o que funciona e o que fecha na Capital

O serviços essenciais funcionarão normalmente; supermercados, shoppings e outros serviços terão horários especiais

Publicado em 04 de Setembro de 2026 às 11:34

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

04 set 2026 às 11:34
Data: 04/09/2019 - ES - Vitória - Foto aérea de Vitória, Terceira Ponte,Ilha do Boi, Curva da Jurema - Fotos aéreas para o aniversário de Vitória - Editoria: Cidades - Foto: Felipe Mota - Fly Now - GZ
Vista aérea de Vitória: capital do Espírito Santo Felipe Mota/Fly Now

O aniversário de Vitória é celebrado na terça-feira (8), um dia após o feriado da Indepedência do Brasil, na segunda-feira (7). Neste ano, a Capital capixaba completa 475 anos. Saiba como vão funcionar os supermercados, shoppings e outros serviços. 


Para ajudar com essas informações, A Gazeta fez uma lista do que funciona ou fecha. 

Tabela de Supermercados
Supermercados
8h às 18h Perim, BH, Extrabom, Extraplus, Atacado Vem, Carrefour, Atacadão, Sam's Club, Carone, Sempre Tem
Tabela de Shoppings
Shoppings
Shopping Vitória
Todas as lojas e quiosques abertos das 14h às 21h. Alguns estabelecimentos podem abrir às 11h e fechar às 22h, se preferirem. Praça de alimentação e área de lazer abertas das 11h às 22h.
Shopping Norte Sul
Todas as lojas e quiosques abertos das 13h às 19h. Alguns estabelecimentos podem abrir das 13h às 19h, se preferirem. Praça de alimentação aberta das 11h às 21h.
FECHADOS Bancos e repartições públicas estaduais que não sejam de serviços essenciais estarão fechados
Cinemas e eventos culturais 

O funcionamento do cinema é conforme os horários das sessões. Para os eventos culturais, como exposição de arte e galerias, conferir na Agenda Hz (Clique aqui).

Serviços de Vitória 

Na capital, apenas os serviços essenciais estarão funcionando nesta data. Para receberem informações, os moradores acionar o Fala Vitória 156, das 8h às 22h, além do aplicativo Vitória Online ou do portal da Prefeitura de Vitória, com atendimento 24h.


Defesa Civil: vai atuar normalmente, em regime de plantão 24h, pelo telefone (27) 98125-0986.


Educação: não haverá aulas na rede municipal de ensino nos dias 7 e 8 de setembro.


Unidades de saúde: UBS dos bairros Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz funcionarão das 7 às 19 horas, para atendimentos de intercorrências de baixa gravidade.


Pronto Atendimento: PA de São Pedro, situado na rodovia Serafim Derenzi, em São Pedro III, e o Pronto Atendimento da Praia do Suá, que funciona na rua Almirante Tamandaré, no bairro Praia do Suá, manterão o plantão 24 horas.


Atenção Psicossocial: Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Álcool e outras Drogas, na Ilha de Santa Maria, e o Caps de São Pedro também manterão o plantão 24 horas.


Restaurante Popular: funcionará em horário normal, das 11 às 14 horas para almoço e das 18 às 20 horas para o jantar.


Conselho Tutelar: vai atuar em esquema de prontidão e fará atendimentos pelo telefone (27) 3382-6488.


Rua de Lazer (Camburi e Centro): funcionarão normalmente, das 5 às 13 horas.

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