Sindiex celebra aniversário com posse de nova diretoria em Vitória

É hoje!

O presidente do Sistema Fecomércio-ES, Sesc-Senac, Idalberto Moro, e o diretor de Gestão do Sistema, Richardson Schmittel, convidam para evento de lançamento de duas iniciativas que marcam os 80 anos das instituições no Brasil, nesta segunda-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi. Na ocasião, será apresentada a Casa Senac, iniciativa que celebra a memória e a inovação na qualificação profissional, e será lançada a exposição Picasso - A construção de um gênio, que estará aberta ao público de 26 de agosto a 16 de outubro, no Palácio Anchieta.





Finissage

Thais Hilal convida para o finissage de "Se encruzilham os destinos?, de Yiftah Peled, nesta segunda-feira (17), às 18h30, na OÁ Galeria. O encontro contará com projeção de vídeos inéditos do artista.





Menu

Felipe Delboni e sua mãe Elina acabam de lançar o menu Reencontro com receitas que marcaram quatro décadas de história da Spaghetti Trattoria. Entre eles estão o Ravióli de Abóbora ao Gorgonzola, o Ossobuco alla Milanese e a Torta Paulista.





Tattoo

Nossa tatuadora Kessy Borges celebra 14 anos de carreira e está em processo de obtenção do visto O-1 dos Estados Unidos, concedido a profissionais que demonstram habilidades extraordinárias e reconhecimento de destaque em suas áreas de atuação. A categoria é destinada a talentos que alcançaram projeção relevante nos campos das artes, cultura, entretenimento, ciência, educação, negócios e esportes.