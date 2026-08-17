Sindiex celebra aniversário com posse de nova diretoria em Vitória

Festa
Clube da Música celebra 10 anos
Tudo começou em 2016, quando três amigos e amantes da música resolveram se juntar para dar vida a uma ideia que vinham gestando há algum tempo. Foi assim que nasceu o Clube da Música. Os amigos e mentores do projeto - Vitor Biazutti, Clóvis Castelo e Tarcísio Faustini - serão homenageados na festa que irá comemorar os 10 anos de existência do Clube, a ser realizada às 19 horas do dia 21 de outubro, na Casa Lounge. À frente do evento, Ricardo Vieira, Cacá Teixeira e Betty Feliz, atuais diretores, prometem, além das merecidas homenagens, muita música e celebração, com os sócios - cantores e instrumentistas - se revezando no palco, ao som do competente trio Roger Bezerra, Eliel Moura e Marlon Aloyr.
Congresso
Professora mais influente do mundo em Vitória
Débora Garofalo é um dos destaques do 14º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, que será realizado nos dias 20 e 21 de agosto, no Centro de Convenções de Vitória. Eleita em 2026 pela Varkey Foundation como a professora mais influente do mundo, reconhecimento criado pela mesma fundação responsável pelo Global Teacher Prize, considerado o “Nobel da Educação”, a educadora paulista encerra a manhã de palestras da sexta-feira (21), às 11h, com o tema “STEAM na educação: tecnologias digitais na prática pedagógica”. O Congresso, promovido pelo Sinepe/ES, reunirá gestores, mantenedores, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, educadores e profissionais do setor para discutir os caminhos da educação do futuro.
É hoje!
O presidente do Sistema Fecomércio-ES, Sesc-Senac, Idalberto Moro, e o diretor de Gestão do Sistema, Richardson Schmittel, convidam para evento de lançamento de duas iniciativas que marcam os 80 anos das instituições no Brasil, nesta segunda-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi. Na ocasião, será apresentada a Casa Senac, iniciativa que celebra a memória e a inovação na qualificação profissional, e será lançada a exposição Picasso - A construção de um gênio, que estará aberta ao público de 26 de agosto a 16 de outubro, no Palácio Anchieta.
Finissage
Thais Hilal convida para o finissage de "Se encruzilham os destinos?, de Yiftah Peled, nesta segunda-feira (17), às 18h30, na OÁ Galeria. O encontro contará com projeção de vídeos inéditos do artista.
Menu
Felipe Delboni e sua mãe Elina acabam de lançar o menu Reencontro com receitas que marcaram quatro décadas de história da Spaghetti Trattoria. Entre eles estão o Ravióli de Abóbora ao Gorgonzola, o Ossobuco alla Milanese e a Torta Paulista.
Tattoo
Nossa tatuadora Kessy Borges celebra 14 anos de carreira e está em processo de obtenção do visto O-1 dos Estados Unidos, concedido a profissionais que demonstram habilidades extraordinárias e reconhecimento de destaque em suas áreas de atuação. A categoria é destinada a talentos que alcançaram projeção relevante nos campos das artes, cultura, entretenimento, ciência, educação, negócios e esportes.