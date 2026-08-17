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Renata Rasseli

Sindiex celebra aniversário com posse de nova diretoria em Vitória

A noite também contou com a entrega do Prêmio Personalidade Sindiex de Comércio Exterior 2026, concedido ao secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa

Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 04:00

Publicado em 

17 ago 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Benicio Costa e a esposa Leticia com Sidemar Acosta e Agnaldo Martins
Benicio Costa e a esposa Leticia com Sidemar Acosta e Agnaldo Martins: em noite de festa do Sindiex. Hélio Filho
O Sindiex celebrou seus 34 anos de atuação com a posse da diretoria eleita para o mandato 2026-2030, sob o comando de Sidemar Acosta, anúncios voltados ao comércio exterior e o lançamento da Comex Run, corrida inédita que será realizada em janeiro de 2027 para marcar o Dia do Comércio Exterior. O evento, no Le Buffet Master, em Vitória, reuniu associados, autoridades, empresários e representantes de instituições ligadas ao setor.

A noite também contou com a entrega do Prêmio Personalidade Sindiex de Comércio Exterior 2026, concedido ao secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, em reconhecimento à sua atuação em temas relacionados ao ambiente tributário e de negócios no Espírito Santo.
Mostra 
Ligia Diniz e Marcelo Zanoteli
Ligia Diniz e o anfitrião Marcelo Zanoteli: na 1ª Mostra de Móveis da Canto a Canto, em Vitória.  Cloves Louzada

Festa

Clube da Música celebra 10 anos

Tudo começou em 2016, quando três amigos e amantes da música resolveram se juntar para dar vida a uma ideia que vinham gestando há algum tempo. Foi assim que nasceu o Clube da Música. Os amigos e mentores do projeto - Vitor Biazutti,  Clóvis Castelo e Tarcísio Faustini - serão homenageados na festa que irá comemorar os 10 anos de existência do Clube, a ser realizada às 19 horas do dia 21 de outubro, na Casa Lounge. À frente do evento,  Ricardo Vieira, Cacá Teixeira e Betty Feliz, atuais diretores, prometem, além das merecidas homenagens, muita música e celebração, com os sócios - cantores e instrumentistas - se revezando no palco, ao som do competente trio Roger Bezerra, Eliel Moura e Marlon Aloyr.

Coquetel
Ana Luiza Silva, Caio Devens e Ana Clara Broetto
Ana Luiza Silva, Caio Devens e Ana Clara Broetto: em evento de arquitetura e decoração em Vitória.  Cloves Louzada

Congresso

Professora mais influente do mundo em Vitória

Débora Garofalo é um dos destaques do 14º Congresso Educacional das Escolas Particulares do Espírito Santo, que será realizado nos dias 20 e 21 de agosto, no Centro de Convenções de Vitória. Eleita em 2026 pela Varkey Foundation como a professora mais influente do mundo, reconhecimento criado pela mesma fundação responsável pelo Global Teacher Prize, considerado o “Nobel da Educação”, a educadora paulista encerra a manhã de palestras da sexta-feira (21), às 11h, com o tema “STEAM na educação: tecnologias digitais na prática pedagógica”. O Congresso, promovido pelo Sinepe/ES, reunirá gestores, mantenedores, diretores, coordenadores pedagógicos, professores, educadores e profissionais do setor para discutir os caminhos da educação do futuro.

Conexões
Thamires Hoehene Pereira da Silva Delci Pereira da Silva Jaqueline Hoehene Pereira Ramon Hoehene Pereira da Silva
Thamires Hoehene Pereira da Silva, Delci Pereira da Silva, Jaqueline Hoehene Pereira e Ramon Hoehene Pereira da Silva: no evento 'Conexão Mônica' da Mônica Drogaria e Manipulação. Cloves Louzada

É hoje!

O presidente do Sistema Fecomércio-ES, Sesc-Senac, Idalberto Moro, e o diretor de Gestão do Sistema, Richardson Schmittel, convidam para evento de  lançamento de duas iniciativas que marcam os 80 anos das instituições no Brasil, nesta segunda-feira (17), no Hotel Senac Ilha do Boi. Na ocasião, será apresentada a Casa Senac, iniciativa que celebra a memória e a inovação na qualificação profissional, e será lançada a exposição Picasso - A construção de um gênio, que estará aberta ao público de 26 de agosto a 16 de outubro, no Palácio Anchieta. 


Finissage

Thais Hilal convida para o finissage de "Se encruzilham os destinos?, de Yiftah Peled, nesta segunda-feira (17), às 18h30, na OÁ Galeria. O encontro contará com projeção de vídeos inéditos do artista.


Menu

Felipe Delboni e sua mãe Elina acabam de lançar o menu Reencontro com receitas que marcaram quatro décadas de história da Spaghetti Trattoria. Entre eles estão o Ravióli de Abóbora ao Gorgonzola, o Ossobuco alla Milanese e a Torta Paulista.


Tattoo

Nossa tatuadora Kessy Borges celebra 14 anos de carreira e está em processo de obtenção do visto O-1 dos Estados Unidos, concedido a profissionais que demonstram habilidades extraordinárias e reconhecimento de destaque em suas áreas de atuação. A categoria é destinada a talentos que alcançaram projeção relevante nos campos das artes, cultura, entretenimento, ciência, educação, negócios e esportes.

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Renata Rasseli Renata Rasseli

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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