Sindiex celebra 33 anos de história com festa em Vitória

Na semana do pré-lançamento, as primeiras 500 cópias do livro do empresário Juarez Gustavo Soares, “Os dois everestes: Vida, morte e o que realmente importa”, foram anunciadas na Amazon e diante do sucesso da procura, foram compradas integralmente pelo próprio portal. Uma largada que surpreendeu o autor que se prepara para lançar a obra em São Paulo nesta quinta, 28 de agosto, às 19h, na Livraria da Vila, uma das maiores redes de livrarias físicas do Brasil. Evento aberto ao público. Depois o livro segue o roteiro de lançamento em mais duas cidades brasileiras: Vitória (13/9) e Belo Horizonte (04/10). Mas, por que o nome “os dois Everest”? Ao enfrentar o cume do Everest e a perda dos pais em um curto intervalo de tempo, o economista e mestre em Change pelo Insead, na França, refaz os passos que o levaram a duas grandes travessias: a física e a mental, de quem escalou as alturas do mundo; e a existencial, de quem mergulhou na dor, na fé e no amor para compreender a morte e, assim, reencontrar o sentido da vida.