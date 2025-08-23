Sindiex celebra 33 anos de história com festa em Vitória

Marcelo Santos, Renato Casagrande e Sidemar Acosta. Crédito: Cacá Lima
Os 33 anos de história do Sindicato do Comércio de Exportação e Importação do Espírito Santo (Sindiex) foram celebrados na última quinta-feira (21), em uma noite especial que reuniu cerca de 350 pessoas, entre autoridades, empresários e parceiros do setor de comércio exterior. O presidente Sidemar Acosta foi o anfitrião do evento, realizado no Le Buffet Master, em Vitória. Um momento de confraternização e reconhecimento das conquistas da entidade ao longo de sua trajetória. Confira as fotos de Cacá Lima.
VITAL
Diretora do Vital, Lilian Moussallem, entregou em mãos os abadás do governador Renato Casagrande e do vice-governador Ricardo Ferraço. O carnaval fora de época do Sudeste comemora os 40 anos do axé. Crédito: LR Comunicação
Diretor do filme Homem com H, a cinebiografia de Ney Matogrosso que levou 650 mil espectadores aos cinemas e é sucesso da Netflix, Esmir Filho vai ministrar a masterclass “A Direção Como Performance”, dia 3 de setembro, encerrando as formações do 32º Festival de Cinema de Vitória. O encontro acontece no Hub ES+ e as inscrições são gratuitas pelo site e pelas redes do Festival (festivaldevitoria.com.br e @festivaldevitoria). Esmir Filho é graduado em Cinema e atua como roteirista, diretor e produtor. Criou, escreveu e dirigiu a série “Boca a Boca”, da Netflix. Seu primeiro filme, “Os Famosos e os Duendes Da Morte” (2009), venceu o Festival do Rio. Teve premiação em Cannes com o melhor roteiro pelo curta-metragem “Alguma Coisa Assim” (2006). “Saliva” (2007), também exibido em Cannes, foi o curta representante do Brasil na corrida pelo Oscar.
Alcione vem aí!
Alcione se apresenta em Vitória Alcione se apresenta no Espaço Patrick Ribeiro em 29 de agosto. A artista retorna às turnês após um período de homenagens e premiações. No repertório, além de canções de seu novo álbum de inéditas, o 47º de sua carreira, terá também composições de Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz.
Oscar da publicidade
A grande noite da publicidade capixaba já tem data: dia 3 de setembro, no Embrazado, em Vitória. O Festival Colibri chega a sua 38ª edição premiando os destaques da comunicação em 20 categorias. Considerado o “Oscar” da propaganda, o evento reúne agências, fornecedores, profissionais e estudantes.
Concerto
No dia 29 de agosto, o Teatro do Sesi celebra seus 25 anos com o Festival Sesi Som e o concerto Temporada Pop: Não Deixe o Samba Morrer. A Orquestra Camerata Sesi, sob regência de Isaac Gonçalves, homenageia grandes mestres do samba como Cartola, Noel Rosa, Alcione e Adoniran Barbosa.
Comunicadoras negras
A Rede Jornalistas Pretos pela Diversidade na Comunicação (Rede JP) lança, no dia 28 de agosto, a Rede de Proteção Digital para Comunicadoras Negras (REPCONE), a primeira iniciativa na América Latina a unir cibersegurança, acolhimento e proteção jurídica para jornalistas e comunicadoras negras, indígenas e quilombolas. Para se ter uma ideia, o Brasil está entre os países que mais registram ataques virtuais contra jornalistas e mulheres. Nove em cada dez jornalistas mulheres no Brasil já sofreram assédio online, e mais da metade recebeu ameaças diretas à integridade física.
McDia Feliz
O McDia Feliz, uma das principais campanhas solidárias em prol da saúde e educação de crianças e jovens, chegou! Neste sábado (23), em todas as unidades do McDonald’s do Estado e do Brasil, o valor arrecadado com a venda de todos os Big Macs ao longo do dia para ações de combate ao câncer infantil. O Grupo Correia – responsável pelas unidades do McDonald’s em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guaparari – está com toda a equipe preparada para mais uma edição. A renda com a venda é revertida para ações de combate ao câncer infantil a partir do trabalho da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci) e do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (Hinsg).
Na semana do pré-lançamento, as primeiras 500 cópias do livro do empresário Juarez Gustavo Soares, “Os dois everestes: Vida, morte e o que realmente importa”, foram anunciadas na Amazon e diante do sucesso da procura, foram compradas integralmente pelo próprio portal. Uma largada que surpreendeu o autor que se prepara para lançar a obra em São Paulo nesta quinta, 28 de agosto, às 19h, na Livraria da Vila, uma das maiores redes de livrarias físicas do Brasil. Evento aberto ao público. Depois o livro segue o roteiro de lançamento em mais duas cidades brasileiras: Vitória (13/9) e Belo Horizonte (04/10). Mas, por que o nome “os dois Everest”? Ao enfrentar o cume do Everest e a perda dos pais em um curto intervalo de tempo, o economista e mestre em Change pelo Insead, na França, refaz os passos que o levaram a duas grandes travessias: a física e a mental, de quem escalou as alturas do mundo; e a existencial, de quem mergulhou na dor, na fé e no amor para compreender a morte e, assim, reencontrar o sentido da vida.
CONVENÇÃO
Eduardo Borges, Gustavo Rangel e Gustavo Rezende: na Convenção de Vendas 2025 da Grand Construtora. Crédito: Cloves Louzada
