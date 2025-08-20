  • Renata Rasseli
Gorete Thorey recebe para noite de arte e vinhos em Vitória

Vitória
Publicado em 20/08/2025 às 04h00
Denise Cadete, Gorete Thorey, Pryscila Gashi, Elizabeth Dorazio e Évany Xavier

Denise Gazzinelli, Gorete Thorey, Pryscila Gashi, Elizabeth Dorazio e Évany Xavier: em noite de arte e vinhos em Vix. Crédito: Divulgação

Arte & vinhos 

Gorete Thorey recebeu a  sommelière franco-brasileira Pryscila Gashi, especializada em vinhos franceses e visitas guiadas às vinícolas do sul da França, para um jantar em sua galeria Via Thorey, em Vitória. Em parceria com a Chez France reuniu colecionadores e amantes do vinho para uma experiência de arte e vinhos. Veja as fotos!

DESPEDIDA

Juiz Federal Alceu Maurício Júnior

Nesta segunda-feira (18), o Juiz Federal Alceu Maurício Júnior, que compôs a corte no biênio 2023/2025 como membro titular da cadeira da Justiça Federal, despediu-se do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Na foto: o desembargador Dair José Bregunce, Alceu Maurício Júnior e Ronald Kruger Rodor. Crédito: Cacá Lima

Mercedez-Benz no ES

A Vitória Motors Mercedes-Benz, empresa do Grupo Águia Branca, celebra as três décadas de presença da marca no Espírito Santo, sendo a primeira concessionária de veículos de luxo no estado. O calendário comemorativo inclui um evento exclusivo para convidados esta semana, na showroom boutique da marca. Ronald Koning, presidente da Mercedes-Benz Cars & Vans Brazil, é presença inédita confirmada, ao lado de Kaumer Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca e Vice-Presidente da Vixpar, Riguel Chieppe, Vice-Presidente da Divisão Comércio do grupo, e Marcelo Tinti, CEO da Divisão Comércio.

Parabéns pra vocês!

Rodrigo Barbosa, da Grand Construtora, aniversaria no próximo dia 21. Antes, dia 20, os parabéns vão para sua esposa e diretora da empresa, Joana Barbosa.

Manguinhos Gourmet

 O Polo Gastronômico Cultural de Manguinhos, na Serra, será palco de mais uma importante celebração, reunindo o melhor da culinária de praia, arte e cultura. Trata-se da maioridade do Manguinhos Gourmet, festival que chega à sua 18ª edição nos dias 19 a 21 e 25 a 28 de setembro. Em um formato que já é tradicional, o público poderá saborear os pratos na versão degustação em tendas montadas e decoradas em frentes aos estabelecimentos ou em seus quintais, sendo R$ 40 as opções salgadas e R$ 20 as sobremesas.

Padrão Máximo

A Unimed Sul Capixaba reafirma seu compromisso com a qualidade na saúde ao manter a acreditação ONA 3 – Nível de Excelência, o mais alto padrão concedido pela Organização Nacional de Acreditação. Essa conquista reforça a liderança dos hospitais da cooperativa, o Hospital Unimed e o Hospital Materno-Infantil, na prestação de serviços de saúde seguros e humanizados. Grazielle Grillo, diretora de Recursos Próprios, destaca que “manter a certificação ONA 3 é resultado do esforço diário da equipe, que trabalha para garantir o melhor atendimento com foco na segurança e no bem-estar do paciente”.

CAFÉ DA MANHÃ

Josiane Dalvi marcou presença no sofisticado café da manhã de Carla Buaiz

Josiane Dalvi marcou presença no  café da manhã de Carla Buaiz, no sábado (16), na Praia do Canto. Crédito: Veida Lopes

Denise Nogueira da Gama de Azevedo e Ana Luiza Azevedo. Divulgação
luxury day

Integrante do seleto clube de luxo da EssilorLuxottica – que reúne os principais grupos ópticos do Brasil – as Óticas Paris marcaram presença, na terça-feira (11), em um evento superexclusivo realizado na Casa Ruy Ohtake, em São Paulo. A programação, que se estendeu ao longo de todo o dia, ofereceu experiências imersivas e personalizadas. Cada ambiente foi dedicado a uma das grifes de óculos representadas pela Luxottica, com ativações que iam do requintado café Tiffany ao ateliê botânico da Prada, passando pelo corte de tecidos da Dolce & Gabbana até a oficina de criação do próprio perfume pela Versace. Foi uma verdadeira experiência de luxo.A diretora executiva da Paris Ana Luiza Azevedo participou ao lado de sua mãe, Denise Nogueira da Gama de Azevedo.

ANIVERSÁRIO

Vivien Tavares, Ana Paula Garcia, Carol Veiga, Renata Rasseli e Andréia Lopes

Vivien Tavares, Ana Paula Garcia, a aniversariante Carol Veiga, Renata Rasseli e Andréia Lopes: celebrando a vida de CV!. Crédito: Divulgação

