Gorete Thorey recebe para noite de arte e vinhos em Vitória

Gorete Thorey recebeu a sommelière franco-brasileira Pryscila Gashi, especializada em vinhos franceses e visitas guiadas às vinícolas do sul da França, para um jantar em sua galeria Via Thorey, em Vitória. Em parceria com a Chez France reuniu colecionadores e amantes do vinho para uma experiência de arte e vinhos. Veja as fotos!

DESPEDIDA

Nesta segunda-feira (18), o Juiz Federal Alceu Maurício Júnior, que compôs a corte no biênio 2023/2025 como membro titular da cadeira da Justiça Federal, despediu-se do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Na foto: o desembargador Dair José Bregunce, Alceu Maurício Júnior e Ronald Kruger Rodor. Crédito: Cacá Lima

Mercedez-Benz no ES A Vitória Motors Mercedes-Benz, empresa do Grupo Águia Branca, celebra as três décadas de presença da marca no Espírito Santo, sendo a primeira concessionária de veículos de luxo no estado. O calendário comemorativo inclui um evento exclusivo para convidados esta semana, na showroom boutique da marca. Ronald Koning, presidente da Mercedes-Benz Cars & Vans Brazil, é presença inédita confirmada, ao lado de Kaumer Chieppe, presidente do Grupo Águia Branca e Vice-Presidente da Vixpar, Riguel Chieppe, Vice-Presidente da Divisão Comércio do grupo, e Marcelo Tinti, CEO da Divisão Comércio.

Parabéns pra vocês! Rodrigo Barbosa, da Grand Construtora, aniversaria no próximo dia 21. Antes, dia 20, os parabéns vão para sua esposa e diretora da empresa, Joana Barbosa.

Manguinhos Gourmet O Polo Gastronômico Cultural de Manguinhos, na Serra, será palco de mais uma importante celebração, reunindo o melhor da culinária de praia, arte e cultura. Trata-se da maioridade do Manguinhos Gourmet, festival que chega à sua 18ª edição nos dias 19 a 21 e 25 a 28 de setembro. Em um formato que já é tradicional, o público poderá saborear os pratos na versão degustação em tendas montadas e decoradas em frentes aos estabelecimentos ou em seus quintais, sendo R$ 40 as opções salgadas e R$ 20 as sobremesas.