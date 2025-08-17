Construtora do ES celebra 30 anos com festa em Vitória

Referência nacional em educação parental com mais de 3 milhões de seguidores, a psicóloga e escritora Nanda Perim, criadora do PsiMama participará do evento “Café com Leitão”, uma gravação ao vivo do podcast apresentado pelo cineasta e radialista Bernardo Leitão, no próximo dia 18 de agosto, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha. Com o tema “Educar sem Pirar”, o evento tem entrada gratuita, mediante doação voluntária para a ACACCI.

Outubro Rosa

No dia 19 de outubro, o Hospital Santa Rita realiza a primeira edição da Corrida Santa Rita, um evento que vai muito além do esporte: ele une cuidado com a saúde, conscientização e apoio direto a pacientes oncológicos. Toda a renda líquida arrecadada será destinada à Afecc, entidade que mantém o hospital e oferece suporte essencial a quem enfrenta o câncer. A corrida acontece em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à luta contra o câncer de mama, e convida a população a vestir a camisa da solidariedade, literalmente, e correr por uma causa que transforma vidas. Além de contribuir com o tratamento de centenas de pacientes atendidos pelo hospital, os cinco primeiros colocados de cada uma das três categorias serão premiados com valores que vão de R$ 300 a R$ 700, além de medalhas de reconhecimento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site do Hospital Santa Rita. Participe, mova-se pela vida e faça parte dessa corrente de cuidado e esperança.