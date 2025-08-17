Construtora do ES celebra 30 anos com festa em Vitória

Luiz Cláudio e Luiz Guilherme Mazzini Gomes: em noite de festa em Vitória. Crédito: Cloves Louzada
Parabéns pra você!
A Mazzini Contrutura reuniu sua família corporativa na galeria Matias Brotas para celebrar 30 anos de uma história, nesta quinta-feira (14), na Matias Brotas. A exposição de fotos revelou momentos marcantes da trajetória da construtora, desde o primeiro escritório no Royal Center, passando pelos primeiros empreendimentos, até os dias atuais. “Éramos os dois meninos da construção. E no final quem levantou essa empresa foram vocês, que confiaram na gente”, disseram os irmãos Luiz Cláudio e Luiz Guilherme Mazzini Gomes. Veja quem prestigiou a festa na galeria de Cloves Louzada
EM NOVA ALMEIDA
Italla Monti e Solana Marianelli: no vernissage de José Bechara, em Nova Almeida. Crédito: Diego Morales
O vinho Le Rêve, primeira criação das capixabas Roberta Girelli e Tatiana Puppim, da Carpe Diem Vinhos, chega ao mercado com um rótulo que é, por si só, uma obra de arte. Assinado pela designer Ivana Izoton, o visual nasceu sob a inspiração de sonhos que ganham forma, tendo como ponto de partida a delicadeza das nuvens, reinterpretadas em traços que revelam camadas, movimento e profundidade. Segundo Ivana, o preto e o branco simbolizam a harmonia de olhares diferentes que se encontram, enquanto o dourado, como joia rara, celebra o valor e a pureza deste vinho. Minimalista e elegante, a composição foi pensada para ser lembrada como um momento precioso. O lançamento do Le Rêve será celebrado com um jantar exclusivo na Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, no dia 06 de setembro.
CINEMA
O Shopping Vitória promoveu, na noite de quinta-feira (14), uma sessão especial de cinema com o filme "Amores Materialistas", no Cinemark, exclusiva para clientes do programa SV Privilège Black e convidados. Antes da exibição, os participantes foram recepcionados com serviço de buffet e espumante. Também receberam um combo com pipoca e refrigerante para acompanhar o filme. Na foto: Cristiano Carvalho e Ana Claudia Leite. Crédito: Arthur Louzada
Podcast
Referência nacional em educação parental com mais de 3 milhões de seguidores, a psicóloga e escritora Nanda Perim, criadora do PsiMama participará do evento “Café com Leitão”, uma gravação ao vivo do podcast apresentado pelo cineasta e radialista Bernardo Leitão, no próximo dia 18 de agosto, no Teatro do SESI, em Jardim da Penha. Com o tema “Educar sem Pirar”, o evento tem entrada gratuita, mediante doação voluntária para a ACACCI.
Rock
O engenheiro Antônio Gonçalves, ex-diretor geral do Grupo Proeng, foi uma alma vibrante, movida a paixão e que carregava em si o espírito do rock’n’roll. Para homenageá-lo, o Shopping Jardins realiza o Festival de Rock Antônio Gonçalves – Tributo, em memória ao saudoso integrante. O evento gratuito acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto, na praça de alimentação do shopping.
Em Linhares
Linhares será palco da quarta edição do MIT Experience, evento da Concessionária Prime Mitsubishi, nos dias 21 e 23 de agosto. Com atividades que vão do coquetel de boas-vindas à largada em cenário natural, o evento promete conectar amantes de carros e experiências exclusivas.
Outubro Rosa
No dia 19 de outubro, o Hospital Santa Rita realiza a primeira edição da Corrida Santa Rita, um evento que vai muito além do esporte: ele une cuidado com a saúde, conscientização e apoio direto a pacientes oncológicos. Toda a renda líquida arrecadada será destinada à Afecc, entidade que mantém o hospital e oferece suporte essencial a quem enfrenta o câncer. A corrida acontece em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à luta contra o câncer de mama, e convida a população a vestir a camisa da solidariedade, literalmente, e correr por uma causa que transforma vidas. Além de contribuir com o tratamento de centenas de pacientes atendidos pelo hospital, os cinco primeiros colocados de cada uma das três categorias serão premiados com valores que vão de R$ 300 a R$ 700, além de medalhas de reconhecimento. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas diretamente pelo site do Hospital Santa Rita. Participe, mova-se pela vida e faça parte dessa corrente de cuidado e esperança.
DECORAÇÃO
Brunno Lopes recebeu arquitetos, designers e apreciadores da alta decoração para o lançamento do showroom e toda ambientação assinada por Levy Netto. Na foto: Ruth Rebello, Brunno e Levy Netto. Crédito: Cloves Louzada
