  • Renata Rasseli
    Colunista social

    A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

José Bechara apresenta “Para nadar é preciso vencer o mar” em Nova Almeida

Vitória
Publicado em 15/08/2025 às 04h00
Tereza Bechara, Sandra Matias, Lara Brotas, José Bechara e Erika Kunkel Varejão

Tereza Bechara, Sandra Matias, Lara Brotas, José Bechara e Erika Kunkel Varejão: na abertura da mostra  “Para nadar é preciso vencer o mar”. Crédito: Diego Morales

Um dos nomes mais importantes da arte contemporânea brasileira, com trajetória marcada por participações em bienais e exposições no Brasil e no exterior, o artista carioca José Bechara apresenta a mostra “Para nadar é preciso vencer o mar”, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. O vernissage reuniu autoridades, artistas,  colecionadores, apreciadores da arte e convidados da galeria Matias Brotas, que representa o artista no ES,  nesta quinta-feira (14). 

A exposição foi organizada pelo Centro Interpretativo da Aldeia de Reis Magos, coordenado do Instituto Modus Vivendi, presidido por Erika Kunkel Varejão, e conta com o apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

Na mostra, Bechara - reconhecido pelo caráter experimental e utilização diversificada de métodos e materiais, o que permite novas experiências no campo pictórico -  apresenta oito pinturas de grandes e pequenas dimensões, e na parte externa da galeria, ele apresentará uma escultura em grandes dimensões, com pedras da Zucchi Stones.

Com exceção de uma das pinturas, todas as demais são inéditas e foram pensadas exclusivamente para esta exposição. Nas pinturas, o artista usa processos de oxidação de metais sobre lonas usadas de caminhão e nas esculturas,  pedras de mármore e metais.

Aurê Aguiar, Josiane Dalvi e Heliene Del Esposti

Aurê Aguiar, Josiane Dalvi e Heliene Del Esposti. Crédito: Diego Morales

Jana Nemer, Lara Brotas e Laila Nemer

Jana Nemer, Lara Brotas e Laila Nemer. Crédito: Diego Morales

Sandra Matias, Sinthia Ferrari e Dani Brotto

Sandra Matias, Sinthia Ferrari e Dani Brotto. Crédito: Renata Rasseli

Lu Bowen, Taiza Ammar, Eliana Belesa e Elissa Ammar

Lu Bowen, Taiza Ammar, Eliana Belesa e Elissa Ammar. Crédito: Renata Rasseli

“ Para nadar é preciso vencer o mar”

Geórgia Mendonça, Carol Avanza e Cirlene Reco. Crédito: Diego Morales

Karla Abad, Juliana Magalhães e Renata França

Karla Abad, Dani Coutinho,  Juliana Magalhães e Renata França. Crédito: Diego Morales

Vitória Netto e Isabela Reis Barros

Vitória Netto e Isabela Reis Barros. Crédito: Renata Rasseli

Evandro Bastos e Mariana Lisboa

Evandro Bastos e Mariana Lisboa. Crédito: Renata Rasseli

Exposição de José Bechara em Nova Almeida

Igreja dos Reis Magos
Igreja dos Reis Magos. Renata Rasseli
Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos
Centro de Interpretação Aldeia de Reis Magos. Renata Rasseli
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara. Renata Rasseli
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara. Renata Rasseli
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara. Renata Rasseli
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara. Renata Rasseli
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara
Exposição “ Para nadar é preciso vencer o mar ”, de José Bechara. Renata Rasseli
Karla Abad
Karla Abad. Renata Rasseli
Igreja dos Reis Magos
Capela da Igreja dos . Renata Rasseli
Juliana Magalhães e Renata Rasseli
Juliana Magalhães e Renata Rasseli. Hudson Mairink
“ Para nadar é preciso vencer o mar”
“ Para nadar é preciso vencer o mar”. Diego Morales
Aurê Aguiar e Tania Paste
Aurê Aguiar e Tania Paste. Diego Morales
Francielly Ramos e Lara Brotas
Francielly Ramos e Lara Brotas. Diego Morales
“ Para nadar é preciso vencer o mar”
“ Para nadar é preciso vencer o mar”. Diego Morales
Sandra Matias e Luciana Almeida
Sandra Matias e Luciana Almeida. Diego Morales
Juliana Vervloet Amaral
Juliana Vervloet Amaral. Diego Morales
Renata Salgueiro e Renata Rasseli
Renata Salgueiro e Renata Rasseli. Diego Morales
Erika Kunkel Varejão, Renata Rasseli e Lara Brotas
Erika Kunkel Varejão, Renata Rasseli e Lara Brotas. Diego Morales
Erika Kunkel Varejão e Renata Rasseli
Erika Kunkel Varejão e Renata Rasseli. Diego Morales
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos. Renata Rasseli
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos
Escultura de José Bechara na Igreja dos Reis Magos

JANTAR

Sandra Matias, Tereza Bechara, José Bechara, Lara Brotas, Carol Cavalcante e Leo Cavalcante

Sandra Matias, Tereza Bechara, o artista José Bechara, Lara Brotas e os anfitriões Carol Cavalcante e Leo Cavalcante: jantar para Bechara, com a presença dos casais Heliene e Jonas Zucchi, Roberta e Márcio Abaurre, Érika Kunkel, Sandra Matias, Flávia Dalla, na quarta-feira, véspera da abertura da exposição "“Para nadar é preciso vencer o mar” . Crédito: Divulgação

Mostra de José Bechara - “Para nadar é preciso vencer o mar”

  • Visitação de  14 de agosto de 2025 a 18 de janeiro de 2026
  • Local: Galeria Belchior Paulo - Centro Interpretativo da Aldeia de Reis Magos, Nova Almeida, Serra
  • Dias e horários: Terça a domingo - 9h30 às 17h30
Prêmio Gazeta Empresarial Linhares
Prêmio Gazeta Empresarial Linhares. Divulgação
Prêmio Gazeta Empresarial Linhares

É nesta sexta-feira (15) a festa do  Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, que chega à sua 23ª edição, celebrando as marcas mais lembradas pelos linharenses. O evento será realizado no Conceição Hall, às 21h. Com o tema "O palco das marcas inesquecíveis", será o momento de reconhecer empresas que se destacaram na memória do consumidor, com base em uma pesquisa conduzida pela Markka Consultoria, nos dias 15 e 16 de abril de 2025. Para tornar a celebração ainda mais especial, o público poderá curtir um show exclusivo de Paulo Miklos — músico, ator e ex-vocalista da banda Titãs. A premiação é realizada pela TV Gazeta Norte com patrocínio de Sicoob.

