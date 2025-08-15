José Bechara apresenta “Para nadar é preciso vencer o mar” em Nova Almeida

Tereza Bechara, Sandra Matias, Lara Brotas, José Bechara e Erika Kunkel Varejão: na abertura da mostra “Para nadar é preciso vencer o mar”. Crédito: Diego Morales
Um dos nomes mais importantes da arte contemporânea brasileira, com trajetória marcada por participações em bienais e exposições no Brasil e no exterior, o artista carioca José Bechara apresenta a mostra “Para nadar é preciso vencer o mar”, na Galeria Belchior Paulo, em Nova Almeida. O vernissage reuniu autoridades, artistas, colecionadores, apreciadores da arte e convidados da galeria Matias Brotas, que representa o artista no ES, nesta quinta-feira (14).
A exposição foi organizada pelo Centro Interpretativo da Aldeia de Reis Magos, coordenado do Instituto Modus Vivendi, presidido por Erika Kunkel Varejão, e conta com o apoio da Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.
Na mostra, Bechara - reconhecido pelo caráter experimental e utilização diversificada de métodos e materiais, o que permite novas experiências no campo pictórico - apresenta oito pinturas de grandes e pequenas dimensões, e na parte externa da galeria, ele apresentará uma escultura em grandes dimensões, com pedras da Zucchi Stones.
Com exceção de uma das pinturas, todas as demais são inéditas e foram pensadas exclusivamente para esta exposição. Nas pinturas, o artista usa processos de oxidação de metais sobre lonas usadas de caminhão e nas esculturas, pedras de mármore e metais.
JANTAR
Sandra Matias, Tereza Bechara, o artista José Bechara, Lara Brotas e os anfitriões Carol Cavalcante e Leo Cavalcante: jantar para Bechara, com a presença dos casais Heliene e Jonas Zucchi, Roberta e Márcio Abaurre, Érika Kunkel, Sandra Matias, Flávia Dalla, na quarta-feira, véspera da abertura da exposição "“Para nadar é preciso vencer o mar” . Crédito: Divulgação
Mostra de José Bechara - “Para nadar é preciso vencer o mar”
- Visitação de 14 de agosto de 2025 a 18 de janeiro de 2026
- Local: Galeria Belchior Paulo - Centro Interpretativo da Aldeia de Reis Magos, Nova Almeida, Serra
- Dias e horários: Terça a domingo - 9h30 às 17h30
