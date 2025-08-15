José Bechara apresenta “Para nadar é preciso vencer o mar” em Nova Almeida

Prêmio Gazeta Empresarial Linhares

É nesta sexta-feira (15) a festa do Prêmio Gazeta Empresarial Linhares, que chega à sua 23ª edição, celebrando as marcas mais lembradas pelos linharenses. O evento será realizado no Conceição Hall, às 21h. Com o tema "O palco das marcas inesquecíveis", será o momento de reconhecer empresas que se destacaram na memória do consumidor, com base em uma pesquisa conduzida pela Markka Consultoria, nos dias 15 e 16 de abril de 2025. Para tornar a celebração ainda mais especial, o público poderá curtir um show exclusivo de Paulo Miklos — músico, ator e ex-vocalista da banda Titãs. A premiação é realizada pela TV Gazeta Norte com patrocínio de Sicoob.