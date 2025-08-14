Melyssa Viana apresenta coleção verão 2026 de Lenny Niemeyer em Vitória

Querida de RR, a consultora de imagem Melyssa Viana reuniu amantes de beachear para apresentar a coleção do verão 2026 da Lenny Niemeyer. O encontro foi na maison da Praia do Canto. Veja as fotos!

MECSHOW

Marcos Milaneze, Leonardo Cereza, Evandro Milet, Luiz Alberto Carvalho e Durval Vieira de Freitas: os organizadores da Mec Show comemoraram os recordes da edição 2025 da feira: foram mais de 20 mil visitantes em três dias de evento e R$ 250 milhões em negócios. A Mec Show 2026 está marcada para os dias 04, 05 e 06 de agosto. Crédito: Thiers Turini

Guia capixaba A influenciadora Giovana Duarte está a todo vapor com os preparativos para celebrar os 10 anos do seu Guia Capixaba. A festa, que promete ser badalada, acontece no dia 19 de agosto, na charmosa Casa Jardim, em Vitória, com shows musicais, open food e open drink by Juju Cotta.

Na elite InfoMoney A capixaba Lara Martinelle está entre os 50 maiores influenciadores financeiros do Brasil, segundo a lista Elite InfoMoney 2025. A seleção, organizada por uma das principais plataformas de economia e negócios do país, avaliou mais de 52 mil perfis e reconheceu Lara pela relevância do conteúdo e pela contribuição à educação financeira, ao lado de nomes como Natália Arcuri e Bruno Perini.

Em Iriri A quarta edição do evento Iriri Vinhos e Abraços, que acontece esta semana, entre 15 e 17 de agosto no balneário de Iriri, em Anchieta, promete uma imersão em gastronomia, música e cultura. A programação inclui shows musicais, com nomes como Maestro Mauro, Duo Acústico, banda Soul Jazz, Serginho Oliveira e Sambachoro, além de uma aula-show de gastronomia com harmonização de vinhos. Para os apreciadores de vinho, o evento oferecerá mais de 30 rótulos de 10 países diferentes, entre tintos, brancos e rosés.

Arte autoral O sábado, 16 de agosto, promete ser animado na varanda do estúdio de Kessy Borges. A tatuadora realiza mais uma edição do aguardado Flash Day, reunindo clientes e admiradores de sua arte autoral. Com desenhos exclusivos e aplicação de piercings, o evento segue o formato por ordem de chegada e tem número limitado de senhas.

Aegea em destaque A diretora-presidente da Aegea-ES, Lucilaine Medeiros, participa nesta quinta-feira (14) como palestrante no debate “Arbitragem no Setor Público: Desafios e Perspectivas”, promovido pelo Instituto ITER - que se dedica a formar líderes e profissionais que farão a diferença em suas áreas, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a inovação no Brasil. Com sua reconhecida experiência no setor de saneamento, Lucilaine tratou de temas de governança e cláusulas compromissórias ao lado de grandes nomes do Direito brasileiro, como Juliano Heinen e Luciano Timm.

Prêmio Colibri O Sinapro-ES anunciou o júri do Prêmio Colibri 2025, que foi escolhido para avaliar as grandes ideias da publicidade capixaba.. Entre eles, estrelas do mercado como Rapha Borges, Angerson Vieira, Eduardo Marques e Paula Cruz.

Festival do Camarão O Ilha do Caranguejo realiza a 6ª edição do Festival do Camarão, em Vitória, com pratos exclusivos inspirados nos memes mais famosos da internet. Entre as delícias, o “Ai que Loucura de Camarão!”, o “Camarões para Nossa Alegria” e o “Que Show de Camarão é Esse?”.