Melyssa Viana apresenta coleção verão 2026 de Lenny Niemeyer em Vitória

Vitória
Publicado em 14/08/2025 às 04h00
Adriana Delmaestro, Luciana Dalla Bernardina, Melyssa Viana e Lorena Montovanelli

Adriana Delmaestro, Luciana Dalla Bernardina, Melyssa Viana e Lorena Montovanelli: o verão 2026 vem aí!. Crédito: Divulgação

Lenny em Vix

Querida de RR, a consultora de imagem Melyssa Viana reuniu amantes de beachear para apresentar a coleção do verão 2026 da Lenny Niemeyer. O encontro foi na maison da Praia do Canto. Veja as fotos!

MECSHOW

Marcos Milaneze, Leonardo Cereza, Evandro Milet, Luiz Alberto Carvalho e Durval Vieira de Freitas

Marcos Milaneze, Leonardo Cereza, Evandro Milet, Luiz Alberto Carvalho e Durval Vieira de Freitas: os organizadores da Mec Show comemoraram os recordes da edição 2025 da feira: foram mais de 20 mil visitantes em três dias de evento e R$ 250 milhões em negócios. A Mec Show 2026 está marcada para os dias 04, 05 e 06 de agosto. Crédito: Thiers Turini

Guia capixaba

A influenciadora Giovana Duarte está a todo vapor com os preparativos para celebrar os 10 anos do seu Guia Capixaba. A festa, que promete ser badalada, acontece no dia 19 de agosto, na charmosa Casa Jardim, em Vitória, com shows musicais, open food e open drink by Juju Cotta.

Na elite InfoMoney

A capixaba Lara Martinelle está entre os 50 maiores influenciadores financeiros do Brasil, segundo a lista Elite InfoMoney 2025. A seleção, organizada por uma das principais plataformas de economia e negócios do país, avaliou mais de 52 mil perfis e reconheceu Lara pela relevância do conteúdo e pela contribuição à educação financeira, ao lado de nomes como Natália Arcuri e Bruno Perini.

Em Iriri

A quarta edição do evento Iriri Vinhos e Abraços, que acontece esta semana, entre 15 e 17 de agosto no balneário de Iriri, em Anchieta, promete uma imersão em gastronomia, música e cultura. A programação inclui shows musicais, com nomes como  Maestro Mauro, Duo Acústico, banda Soul Jazz, Serginho Oliveira e Sambachoro, além de uma aula-show de gastronomia com harmonização de vinhos. Para os apreciadores de vinho, o evento oferecerá mais de 30 rótulos de 10 países diferentes, entre tintos, brancos e rosés.

Arte autoral

O sábado, 16 de agosto, promete ser animado na varanda do estúdio de Kessy Borges. A tatuadora realiza mais uma edição do aguardado Flash Day, reunindo clientes e admiradores de sua arte autoral. Com desenhos exclusivos e aplicação de piercings, o evento segue o formato por ordem de chegada e tem número limitado de senhas.

Aegea em destaque

A diretora-presidente da Aegea-ES, Lucilaine Medeiros, participa nesta quinta-feira (14) como palestrante no debate “Arbitragem no Setor Público: Desafios e Perspectivas”, promovido pelo Instituto ITER - que se dedica a formar líderes e profissionais que farão a diferença em suas áreas, impulsionando o desenvolvimento sustentável e a inovação no Brasil. Com sua reconhecida experiência no setor de saneamento, Lucilaine tratou de temas de governança e cláusulas compromissórias ao lado de grandes nomes do Direito brasileiro, como Juliano Heinen e Luciano Timm.

Prêmio Colibri

O Sinapro-ES anunciou o júri do Prêmio Colibri 2025, que foi escolhido para avaliar as grandes ideias da publicidade capixaba.. Entre eles, estrelas do mercado como Rapha Borges, Angerson Vieira, Eduardo Marques e Paula Cruz. 

Festival do Camarão

O Ilha do Caranguejo realiza a 6ª edição do Festival do Camarão, em Vitória, com  pratos exclusivos inspirados nos memes mais famosos da internet. Entre as delícias, o “Ai que Loucura de Camarão!”, o “Camarões para Nossa Alegria” e o “Que Show de Camarão é Esse?”.

Parcerias na música

O instrumentista, produtor musical e vocalista Lucas Lima será a atração da terceira etapa do Projeto Sócio de Carteirinha do Clube Big Beatles, que acontece amanhã, no Teatro da Ufes, com patrocínio da MedSênior. O artista, conhecido como líder da Família Lima, fará uma pausa na agenda para interpretar clássicos dos Beatles, conectando diferentes gerações em uma experiência musical. O Projeto Sócio de Carteirinha segue com programação mensal até o final do ano, reunindo artistas brasileiros de estilos variados para celebrar o legado dos Beatles. Em setembro, será a vez de Tato, vocalista da banda Falamansa. Em outubro, Rodrigo Santos, ex-Barão Vermelho, sobe ao palco, e em novembro, João Gordo promete levar o punk ao projeto, em uma apresentação inédita.

Karla Ferreira Pinto,  Marcelo Lages e Patricia Castro. Divulgação
"Ballerine" vem aí

No próximo dia 24 de agosto, o palco do Teatro Sônia Cabral, será palco do espetáculo “Ballerine”, uma realização do Projeto Travessia, dirigido por Karla Ferreira Pinto, Patrícia Castro e Marcelo Lages. A apresentação reúne um elenco de 70 crianças do Território do Bem, que irão mostrar todo o talento e a dedicação conquistados ao longo um ano de aulas diárias , de ensaios e vivências artísticas na Duetto, em Vitória.  “Ballerine” é a celebração de um sonho coletivo, que oferece às crianças a oportunidade de se expressarem, ampliarem horizontes e descobrirem o poder transformador da dança. 

DIREITO

Alexandre Dalla Bernardina, Rosa de Andrade Nery e Desembargador Raphael Câmara, no encontro sobre a reforma do Código Civil para o poder judiciário realizado na última sexta-feira, 08 de agosto, em Vitória.

Alexandre Dalla Bernardina, Rosa de Andrade Nery e Desembargador Raphael Câmara, no encontro sobre a reforma do Código Civil para o poder judiciário realizado na sexta-feira (08), em Vitória. Crédito: OCTAVIO LUCAS

O empresário José Carlos Buffon Jr. e  CEO da Vports, Gustavo Serrão. Divulgação
infraestrutura

O empresário José Carlos Buffon Jr. participou nesta semana do encontro promovido pelo IRELGOV e pela Vports, juntamente com o CEO da Vports, Gustavo Serrão. Na ocasião, houve debates sobre infraestrutura, mercado, regulação e relações institucionais. A programação incluiu também apresentação institucional, bate-papo mediado por Buffon Jr. e um tour guiado pelas operações estratégicas do Porto de Capuaba.

EM MINAS GERAIS

Daniel Morelo, à direita, com outros palestrantes no evento Mercado Futuro da Música, em MG

Os organizadores do Formemus, um dos maiores festivais-conferência de música do Brasil, que acontece no Espírito Santo, estão em viagem por Minas Gerais para dividir um pouco da experiência no mercado musical com outros eventos. Simone Marçal e Daniel Morelo participaram de painéis no Hacktown na ação Mercado Futuro da Música, em Santa Rita do Sapucaí, e Simone participa, na próxima sexta-feira (08), de um painel no Urbano’Z, festival de música urbana para a Geração Z, em Belo Horizonte. Os dois eventos também seguem a linha de formação musical do Formemus, que acontece entre os dias 27 e 30 de agosto, no Teatro da Ufes, em Vitória . Crédito: Divulgação

