Ivana Izoton e Marina Giuberti recebem para tarde de joias e vinhos em Vitória

Nossa designer de joias Ivana Izoton recebeu a sommelière capixaba, radicada em Paris, Marina Giuberti, para uma tarde de joias e vinhos. As convidadas desfrutaram de wine talk sobre rótulos e safras, consumo e sustentabilidade. Veja as fotos!

LANÇAMENTO DE LIVRO

Elda Bussinguer (Coordenadora do Mestrado e Doutorado da FDV), Ivana Bonesi (Coordenadora do Curso de Graduação) de Direito da FDV), Lorenzo Pazolini (Prefeito de Vitória e egresso da FDV), o autor Carlos Eduardo Ribeiro Lemos (professor da FDV) e Ricardo Goretti (Diretor Acadêmico da FDV)no Auditório Alexandre Martins: no lançamento do livro "Terrorismo à Brasileira - A guerra é real", A cegueira é legal", nesta quinta-feira (14). A obra analisa criticamente a Lei Antiterrorismo (Lei 13.260/2016) e discute os desafios enfrentados pelo Brasil diante do avanço das facções criminosas. Crédito: Cacá Lima

Otacílio Pedrinha, diretor de Operações da Mediatorie, e Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Vitória, estiveram juntos no Simpósio das Unimeds do Espírito Santo e Minas Gerais, realizado no Centro de Convenções de Vitória entre os dias 13 e 15. Em pauta, o cooperativismo e a gestão estratégica de alta performance. A Mediatorie é a maior administradora de benefícios no Espírito Santo, nas operações da Unimed Vitória.

ARTE

Emilia Lopes e Viviane Pianna: no vernissage de José Bechara, em parceria com a Matias Brotas, em Nova Almeida. Crédito: Diego Morales

Casamento É neste sábado (16), na Ilha do Frade, o sim-sim de Edilene Chieppe e Vicente Jorge. Estaremos lá!

Curso A primeira turma do curso Estratégias de Comercialização de Produtos e Serviços em Saúde do Brasil concluiu a capacitação e recebeu o certificado das mãos do CEO da QualiSaúde, Flávio Cirilo. Com carga horária de 36 horas, a formação foi dividida em três módulos presenciais. O curso, realizado pelo Senac, abordou desde aspectos legais do mercado até estratégias de marketing, vendas, saúde digital e personalização de serviços.

Rock O mundo da música se prepara para uma data especial. Neste sábado (16) é o aniversário da morte do icônico Elvis Presley. Mas para os fãs capixabas, a celebração será estendida. O Espaço Patrick Ribeiro anuncia um espetáculo grandioso, que trará o cantor Dean Z para um show tributo em 4 de março de 2026. Reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, o espetáculo Elvis Experience promete uma noite inesquecível, transportando o público para a era de ouro do Rei do Rock.

Café da manhã Carla Buaiz promove neste sábado (16) mais um café da manhã em seu ateliê, na Praia do Canto.

Brunch Para comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, a empresária Eugênia De Nadai prepara um brunch para os profissionais e parceiros no ShowRoom da sua loja Vixdesign Móveis, na Praia da Costa, em Vila Velha., no próximo dia 25. O espaço, que desenvolve projetos sob medida e especiais, trabalha com fábricas renomadas como Luimar Móveis (RS) e Kless (PR), além de laca da fábrica Perfar.

Reunião O LIDE ES, principal grupo de networking empresarial do Espírito Santo, se prepara para um momento importante em sua agenda: a 2ª Reunião do Conselho Estratégico. Marcado para segunda-feira (18), no escritório do grupo em Vitória, o encontro reunirá líderes empresariais para o alinhamento das ações que vão guiar o grupo nos próximos meses. Liderado por Thiago Santos, o LIDE ES promove conexões de valor entre executivos de destaque no cenário capixaba.