Edilene Chieppe e Vicente celebram casamento com festa na Ilha do Frade

Edilene Chieppe e Vicente Jorge: sim-sim neste sábado (16), sob as bênçãos do Padre Reuber Côgo Daltio, . Crédito: Peperazzi

Sob as bênçãos do Padre Reuber Côgo Daltio, numa tarde belíssima de inverno, Edilene Chieppe e Vicente Jorge disseram sim-sim neste sábado (16), na Ilha do Frade, em Vitória. Ao som da Sonatha, do maestro Hariton Nathailidis, O casamento reuniu a família e amigos do casal na Casa Lazer de Décio e Eulália Chieppe. A noiva usou look da estilista Martha Medeiros, ícone do luxo artesanal. Já o noivo usou um modelo customizado by Ivan Aguilar.

A produção da festa ficou a cargo de Stella Miranda, com decoração da Conceito e catering do Caçarola Bistrô. O DJ Léo Santos ferveu a pista. Em seguida, a Orquestra Ammor, que deu um show de hits de axé e clássicos da MPB, com uma mistura de sax, trompete, trombone, bateria, guitarra, baixo e percussão.

No altar da cerimônia, uma homenagem póstuma a Miguel Chieppe Faria, caçula de Edilene Chieppe, que faleceu em novembro de 2023 em um grave acidente de carro, emocionou os convidados.

As filhas de Edilene, Isadora e Sofia, e as de Vicente, Júlia e Bruna participaram do cortejo rumo ao altar e deram um show de alegria e animação na pista, junto ao casal.

Edilene Chieppe, Padre Reuber Côgo Daltio e Vicente Jorge: homenagem póstuma a Miguel Chieppe Faria. Crédito: Peperazzi

As filhas dos noivos - Júlia e Bruna - e Sofia e Isadora. Crédito: Peperazzi

Décio Chieppe, Edilene Chieppe, Eulália Chieppe e Vicente Jorge. Crédito: Peperazzi

Pedro Chieppe e Bruna Paes, Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina . Crédito: Peperazzi

Benjamin Baptista e Sueli Chieppe . Crédito: Peperazzi

Eulália Chieppe, Adriana Delmaestro, Edilene Chieppe, Silvia Sabadin, Bia Delmaestro. Crédito: Peperazzi

José Carlos Steine JSimone Chieppe e o filho Leo . Crédito: Peperazzi

Aylmer Chieppe e Maria Luiza Chieppe . Crédito: Peperazzi

Adriana Delmaestro e Ivan Aguilar. Crédito: Peperazzi

Claudia e Rose Chieppe. Crédito: Débora Benaim

Cintia e Riguel Chieppe. Crédito: Peperazzi

Talita e Bruno de Pinho. Crédito: Peperazzi

Eurico de Aguiar Schmidt e Edilaine Brandão Schmidt. Crédito: Peperazzi

Preta Perim e Augusto Pacheco. Crédito: Peperazzi

Paulo e Francini Sepulcri. Crédito: Peperazzi

Dani Chambô e Edinho Viana. Crédito: Peperazzi

Juliana Modenese e Claudio Chieppe. Crédito: Peperazzi

Zainer Silva, Mariana Perini, Marina Monteiro, Nazaré Neves, Rachel Martins, Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe, Betty Feliz, Andréia Lopes, Beth Dalcolmo e Renata Rasseli. Crédito: Peperazzi

Irene e Italo Baldi. Crédito: Peperazzi

Leticia e Bruno Chieppe . Crédito: Peperazzi

Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge





Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Peperazzi





Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Peperazzi





Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Peperazzi





A noiva Edilene Chieppe . Peperazzi





Eulália Chieppe, Edilene Chieppe e Renata Rasseli . Peperazzi





Sylviene Guaitolini e Eulália Chieppe . Peperazzi





Eduardo Caliman e Mariana Perini . Peperazzi





Rachel Martins, Mariana Perini, Zainer Silva e Ana Claudia Cardozo . Peperazzi





Rodolfo Feliz e Marina Monteiro . Peperazzi





Edison Viana e André Hees . Peperazzi





Zainer Silva e Mauricio . Peperazzi





AS filhas dos noivos . Peperazzi





Décio e Eulália Chieppe . Peperazzi





Marcio Braga e Andréia Lopes . Peperazzi





Bruno e Talita Pinho, Renata Rasseli e André Hees . Peperazzi





André Hees, Renata Rasseli e Ivan Aguilar . Peperazzi





André Chieppe e Livia Dorsch, Eulália e Décio Chieppe . Peperazzi





Leandro Coser e Anna Chieppe, Eulália e Décio Chieppe . Peperazzi





Eulalia Chieppe e Tati Chieppe . Peperazzi





As Chieppe . Peperazzi





Walter Siquara e Nazaré Neves . Peperazzi





DJ Leo Santos . Peperazzi





André Hees e Renata Rasseli . Peperazzi





Lucas Gimenes e Julia Chieppe . Peperazzi





Letícia Chieppe e Josi Chieppe . Peperazzi





Eduardo Caliman e Mariana Perini . Peperazzi





Luciana Almeida e Gustavo Menescal . Peperazzi





Erica Neves, Eulália Chieppe e Renata Erler . Peperazzi





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Talita Pinho, Cíntia Chieppe e Letícia Chieppe . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim





Casamento de Edilene Chieppe e Vicente Jorge . Débora Benaim

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais