Edilene Chieppe e Vicente celebram casamento com festa na Ilha do Frade

Vitória
Publicado em 18/08/2025 às 04h00
Edilene Chieppe e Vicente Jorge

Edilene Chieppe e Vicente Jorge: sim-sim neste sábado (16), sob as bênçãos do Padre Reuber Côgo Daltio, . Crédito: Peperazzi

Sob as bênçãos do Padre Reuber Côgo Daltio, numa tarde belíssima de inverno, Edilene Chieppe e Vicente Jorge disseram sim-sim neste sábado (16), na Ilha do Frade, em Vitória. Ao som da Sonatha, do maestro Hariton Nathailidis, O casamento reuniu a família e  amigos do casal na Casa Lazer de Décio e Eulália Chieppe. A noiva usou look da estilista Martha Medeiros, ícone do luxo artesanal. Já o noivo usou um modelo customizado by Ivan Aguilar. 

A produção da festa ficou a cargo de Stella Miranda, com decoração da Conceito e  catering do Caçarola Bistrô. O DJ Léo Santos ferveu a pista. Em seguida, a Orquestra Ammor, que deu um show de hits de axé e clássicos da MPB, com uma mistura de sax, trompete, trombone, bateria, guitarra, baixo e percussão. 

No altar da cerimônia, uma homenagem póstuma a Miguel Chieppe Faria, caçula de Edilene Chieppe, que faleceu em novembro de 2023 em um grave acidente de carro,  emocionou os convidados.

As filhas de Edilene, Isadora e Sofia,  e as de Vicente, Júlia e Bruna participaram do cortejo rumo ao altar e deram um show de alegria e animação na pista, junto ao casal. 

Edilene Chieppe, Padre Reuber Daltio e Vicente Jorge

Edilene Chieppe, Padre Reuber Côgo Daltio e Vicente Jorge: homenagem póstuma a Miguel Chieppe Faria. Crédito: Peperazzi

As filhas dos noivos

As filhas dos noivos - Júlia e Bruna - e Sofia e Isadora. Crédito: Peperazzi

Décio Chieppe, Edilene Chieppe, Eulália Chieppe e Vicente Jorge

Décio Chieppe, Edilene Chieppe, Eulália Chieppe e Vicente Jorge. Crédito: Peperazzi

Pedro Chieppe e Bruna Paes, Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina

Pedro Chieppe e Bruna Paes, Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina . Crédito: Peperazzi

Benjamin Baptista e Sueli Chieppe

Benjamin Baptista e Sueli Chieppe . Crédito: Peperazzi

Eulália Chieppe, Adriana Delmaestro, Edilene Chieppe, Silvia Sabadin, Bia Delmaestro

Eulália Chieppe, Adriana Delmaestro, Edilene Chieppe, Silvia Sabadin, Bia Delmaestro. Crédito: Peperazzi

José Carlos Stein Jr, Simone Chieppe e o filho Leo

José Carlos Steine JSimone Chieppe e o filho Leo . Crédito: Peperazzi

Aylmer Chieppe e Maria Luiza Chieppe

Aylmer Chieppe e Maria Luiza Chieppe . Crédito: Peperazzi

Adriana Delmaestro e Ivan Aguilar

Adriana Delmaestro e Ivan Aguilar. Crédito: Peperazzi

Claudia e Rose Chieppe

Claudia e Rose Chieppe. Crédito: Débora Benaim

Cintia e Riguel Chieppe

Cintia e Riguel Chieppe. Crédito: Peperazzi

Talita e Bruno de Pinho

Talita e Bruno de Pinho. Crédito: Peperazzi

Eurico de Aguiar Schmidt e Edilaine Brandão Schmidt

Eurico de Aguiar Schmidt e Edilaine Brandão Schmidt. Crédito: Peperazzi

Preta Perim e Augusto Pacheco

Preta Perim e Augusto Pacheco. Crédito: Peperazzi

Paulo e Francini Sepulcri

Paulo e Francini Sepulcri. Crédito: Peperazzi

Juliana Modenese e Claudio Chieppe

Dani Chambô e Edinho Viana. Crédito: Peperazzi

Juliana Modenese e Claudio Chieppe

Juliana Modenese e Claudio Chieppe. Crédito: Peperazzi

Zainer Silva, Mariana Perini, Marina Monteiro, Nazaré Neves, Rachel Martins, Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe, Betty Feliz, Andréia Lopes, Beth Dalcolmo e Renata Rasseli

Zainer Silva, Mariana Perini, Marina Monteiro, Nazaré Neves, Rachel Martins, Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe, Betty Feliz, Andréia Lopes, Beth Dalcolmo e Renata Rasseli. Crédito: Peperazzi

Irene e Italo Baldi

Irene e Italo Baldi. Crédito: Peperazzi

Leticia e Bruno Chieppe

Leticia e Bruno Chieppe . Crédito: Peperazzi

