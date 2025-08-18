Edilene Chieppe e Vicente celebram casamento com festa na Ilha do Frade

Edilene Chieppe e Vicente Jorge: sim-sim neste sábado (16), sob as bênçãos do Padre Reuber Côgo Daltio, . Crédito: Peperazzi
Sob as bênçãos do Padre Reuber Côgo Daltio, numa tarde belíssima de inverno, Edilene Chieppe e Vicente Jorge disseram sim-sim neste sábado (16), na Ilha do Frade, em Vitória. Ao som da Sonatha, do maestro Hariton Nathailidis, O casamento reuniu a família e amigos do casal na Casa Lazer de Décio e Eulália Chieppe. A noiva usou look da estilista Martha Medeiros, ícone do luxo artesanal. Já o noivo usou um modelo customizado by Ivan Aguilar.
A produção da festa ficou a cargo de Stella Miranda, com decoração da Conceito e catering do Caçarola Bistrô. O DJ Léo Santos ferveu a pista. Em seguida, a Orquestra Ammor, que deu um show de hits de axé e clássicos da MPB, com uma mistura de sax, trompete, trombone, bateria, guitarra, baixo e percussão.
No altar da cerimônia, uma homenagem póstuma a Miguel Chieppe Faria, caçula de Edilene Chieppe, que faleceu em novembro de 2023 em um grave acidente de carro, emocionou os convidados.
As filhas de Edilene, Isadora e Sofia, e as de Vicente, Júlia e Bruna participaram do cortejo rumo ao altar e deram um show de alegria e animação na pista, junto ao casal.
Edilene Chieppe, Padre Reuber Côgo Daltio e Vicente Jorge: homenagem póstuma a Miguel Chieppe Faria. Crédito: Peperazzi
As filhas dos noivos - Júlia e Bruna - e Sofia e Isadora. Crédito: Peperazzi
Décio Chieppe, Edilene Chieppe, Eulália Chieppe e Vicente Jorge. Crédito: Peperazzi
Pedro Chieppe e Bruna Paes, Juliana Kwak e Angelo Dalla Bernardina . Crédito: Peperazzi
Benjamin Baptista e Sueli Chieppe . Crédito: Peperazzi
Eulália Chieppe, Adriana Delmaestro, Edilene Chieppe, Silvia Sabadin, Bia Delmaestro. Crédito: Peperazzi
José Carlos Steine JSimone Chieppe e o filho Leo . Crédito: Peperazzi
Aylmer Chieppe e Maria Luiza Chieppe . Crédito: Peperazzi
Adriana Delmaestro e Ivan Aguilar. Crédito: Peperazzi
Claudia e Rose Chieppe. Crédito: Débora Benaim
Cintia e Riguel Chieppe. Crédito: Peperazzi
Talita e Bruno de Pinho. Crédito: Peperazzi
Eurico de Aguiar Schmidt e Edilaine Brandão Schmidt. Crédito: Peperazzi
Preta Perim e Augusto Pacheco. Crédito: Peperazzi
Paulo e Francini Sepulcri. Crédito: Peperazzi
Dani Chambô e Edinho Viana. Crédito: Peperazzi
Juliana Modenese e Claudio Chieppe. Crédito: Peperazzi
Zainer Silva, Mariana Perini, Marina Monteiro, Nazaré Neves, Rachel Martins, Ana Claudia Cardozo, Eulália Chieppe, Betty Feliz, Andréia Lopes, Beth Dalcolmo e Renata Rasseli. Crédito: Peperazzi
Irene e Italo Baldi. Crédito: Peperazzi
Leticia e Bruno Chieppe . Crédito: Peperazzi
