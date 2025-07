Viva oceano

O diretor do Instituto Arandu, Guilherme Henrique Pereira, ao lado do presidente do Bandes, Marcelo Sainvite, e do secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, no evento vivaOceano 2025, no auditório do Sebrae-ES. Com realização do Instituto Arandu, o encontro reuniu pesquisadores, ambientalistas e representantes de empresas e instituições para debater o futuro sustentável do mar.