Loja Vazia do Shopping Vitória arrecada doações para o Bazar da Afecc

A Loja Vazia do Shopping Vitória, que arrecada doações de roupas, sapatos e acessórios para entidades do ES, começou a jornada pela Associação Feminina de Combate ao Câncer (Afecc), na sexta-feira (11). Uma turma de estudantes voluntários da Escola Americana de Vitória (EAV) levaram mais de 500 peças para doar para o Bazar da Afecc, que cuida de pacientes oncológicos, no Hospital Santa Rita. Eu, madrinha master da Loja Vazia, também passei por lá para deixar as minhas doações. A loja fica aberta até o dia 20 de julho.