Iate Clube celebra o Dia Mundial do Rock com festa; veja fotos

A tradicional Noite do Rock ferveu a pista do Iate Clube do ES, no sábado (05), antecipando as comemorações do Dia Mundial do Rock, que será no domingo (13). Sob o comando do comodoro Fabiano Pereira e das diretoras sociais Karina Machado e Consuelo Fidelis, a festa reuniu 400 pessoas, que dançaram ao som da banda 027, seguida pelo DJ Selektor e finalizando com a banda Back To The Past. Veja as fotos de Italo Spagnol.