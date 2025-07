Javé Construtora lança prédio de luxo com festa na Praia da Costa

A diretoria da Javé Construtora, liderada pelo CEO da empresa José Luiz Nunes, recebeu dezenas de convidados na quinta-feira (03), em sofisticado e concorrido evento, para apresentar o mais luxuoso empreendimento residencial da Praia da Costa, o Apogeo. O lançamento marca um novo ciclo para a Javé, que completa 20 anos desenvolvendo relevantes projetos em Vila Velha. E o novo ícone imobiliário de Vila Velha chega se destacando. Com 75 % de suas unidades já comercializadas, ele promete impactar a valorizada Gil Veloso com seu design exclusivo, foco na qualidade e na sustentabilidade e certificação internacional Fitwel, voltado a construções que promovem saúde, bem-estar e segurança.

Com vistas deslumbrantes para o mar, o Convento da Penha e o Morro do Moreno, suas 31 unidades oferecem apartamentos com áreas privativas que variam entre 220 m² e 489 m². Todos os apartamentos contam com piscina privativa, varanda gourmet e vista para o mar.