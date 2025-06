Javé lança prédio de frente para o mar na Praia da Costa com cobertura de R$ 19 milhões

Apogeo Residences conta com apenas oito unidades disponíveis para venda. Crédito: Divulgação/Javé

A construtora Javé anunciou o lançamento do Apogeo Residences, um residencial de luxo localizado em frente à Praia da Sereia, na Praia da Costa, em Vila Velha. O empreendimento, que conta com 31 unidades que variam entre as tipologias Garden Duplex, Standard e Cobertura Duplex, já chegou ao mercado com apenas oito apartamentos disponíveis para venda.



Uma dessas unidades, inclusive, é a Cobertura Duplex, que tem valor de tabela na casa dos R$ 19 milhões e conta com cinco suítes, terraço panorâmico, living com vista para o mar, cinco vagas de garagem e piscina privativa, elemento que está presente em todos os apartamentos independentemente da metragem, que varia entre 220 e 489m² privativos.

As unidades Garden Duplex, aliás, têm com o mesmo número de suítes e vagas que a cobertura, enquanto as Standard contam com quatro suítes e quatro vagas de garagem.

Para Diego Freire, diretor comercial da Javé, o diferencial do empreendimento se dá, principalmente, pela exclusividade proporcionada pela região. "A localização do produto é formidável. Hoje em dia, é muito difícil habilitar terrenos de frente para o mar pela questão do sombreamento, mas conseguimos viabilizar isso com uma arquitetura única e verticalizada. Asseguro que o Apogeo é uma das últimas oportunidades de se morar na praia, em um ambiente exclusivo proporcionado pelo bairro", afirma.

No lazer, os moradores terão acesso a salão de festas, espaço gourmet, quadra recreativa, espaços para convivência spa, sala de massagem, uma estrutura para recarga de veículo elétrico por apartamento, piscina panorâmica e praia privativa, projeto que promete ser o primeiro do tipo no Estado e trará para dentro do espaço uma estrutura de praia particular.

Além disso, o residencial será o primeiro de Vila Velha a ter a chancela Fitwell, certificação internacional do Center for Active Design (CfAD), que atesta o compromisso do projeto com saúde, bem-estar e sustentabilidade. "Quando você junta a localização com o produto, com uma arquitetura que muda o cotidiano da região e promove essa qualidade de vida, temos algo disruptivo", complementa Diego.

Confira detalhes dos futuros espaços do empreendimento





Apogeo Residences promete trazer luxuosidade e exclusividade para a orla da Praia da Costa . Divulgação/Javé





