Mercado imobiliário: Javé se prepara para lançar R$ 1,5 bilhão até 2026

A Javé Construtora está com o pé no acelerador. Fundada em Vila Velha
, em 2005, a incorporadora tem forte atuação na cidade, mas, aos poucos, vem ampliando a sua área de atuação. Apoiada por um relevante do grupo de investidores, a Javé já possui um bom banco de terrenos, com áreas valiosas em Itapuã, Itaparica, Praia da Costa, Região Serrana e litoral Sul capixaba. Os próximos passos ainda não estão 100% definidos, mas o objetivo é lançar, até o final de 2026, empreendimentos com um valor geral de vendas que alcance algo próximo de R$ 1,5 bilhão.
O projeto do empreendimento que será construído no local ainda não está fechado, mas será um condomínio clube com apartamentos de quatro quartos. O lançamento está previsto para o segundo semestre do ano que vem. Também é da Javé uma área de 1,6 mil m² que fica na região onde, por décadas, funcionou o Chalé Motel. Um prédio com apartamentos entre 130 m² e 150 m² será construído no local. A incorporadora também levou duas casas (uma delas pertencia à família de Eliezer Batista) de frente para a Praia da Sereia, na Praia da Costa. Somados, os terrenos possuem 2,4 mil m².