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Mercado imobiliário: Javé se prepara para lançar R$ 1,5 bilhão até 2026

Apoiada por um relevante do grupo de investidores, a Javé já possui um bom banco de terrenos, com áreas valiosas em Itapuã, Itaparica, Praia da Costa, Região Serrana e litoral Sul capixaba

Públicado em 

23 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Prédios da orla de Vila Velha
Prédios da orla de Vila Velha Crédito: Abdo Filho
A Javé Construtora está com o pé no acelerador. Fundada em Vila Velha, em 2005, a incorporadora tem forte atuação na cidade, mas, aos poucos, vem ampliando a sua área de atuação. Apoiada por um relevante do grupo de investidores, a Javé já possui um bom banco de terrenos, com áreas valiosas em Itapuã, Itaparica, Praia da Costa, Região Serrana e litoral Sul capixaba. Os próximos passos ainda não estão 100% definidos, mas o objetivo é lançar, até o final de 2026, empreendimentos com um valor geral de vendas que alcance algo próximo de R$ 1,5 bilhão.
"O mercado imobiliário vem em um bom momento e estamos fazendo aquisições muito estratégicas. A Javé está investindo em terrenos grandes e muito bem localizados, portanto, com alto valor agregado. A área comprada recentemente em Itaparica tem quase 5 mil m² (antigo Playboy Motel) e está de frente para o mar, isso tem muito valor em qualquer lugar", detalhou Diego Freire, diretor Comercial da Javé.
O projeto do empreendimento que será construído no local ainda não está fechado, mas será um condomínio clube com apartamentos de quatro quartos. O lançamento está previsto para o segundo semestre do ano que vem. Também é da Javé uma área de 1,6 mil m² que fica na região onde, por décadas, funcionou o Chalé Motel. Um prédio com apartamentos entre 130 m² e 150 m² será construído no local. A incorporadora também levou duas casas (uma delas pertencia à família de Eliezer Batista) de frente para a Praia da Sereia, na Praia da Costa. Somados, os terrenos possuem 2,4 mil m².     

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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