Mercado imobiliário: Javé se prepara para lançar R$ 1,5 bilhão até 2026

O projeto do empreendimento que será construído no local ainda não está fechado, mas será um condomínio clube com apartamentos de quatro quartos. O lançamento está previsto para o segundo semestre do ano que vem. Também é da Javé uma área de 1,6 mil m² que fica na região onde, por décadas, funcionou o Chalé Motel. Um prédio com apartamentos entre 130 m² e 150 m² será construído no local. A incorporadora também levou duas casas (uma delas pertencia à família de Eliezer Batista) de frente para a Praia da Sereia, na Praia da Costa. Somados, os terrenos possuem 2,4 mil m².