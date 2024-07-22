Papo de Valor #06: "O ES tem a ensinar ao Brasil, mas precisa estar em alerta", afirma sócio da XP

"Temos um empresariado de muita qualidade no Brasil. Empresários que apostam tudo neste país. Minha profissão me permite conhecer ótimas histórias, que me impactam e transformam. A minha coluna em A Gazeta servirá para eu contar histórias transformadoras".

Ao videocast, Furlanetti também falou sobre economia brasileira. "Estive com o ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad, em Brasília, há poucos dias. Ele garantiu que serão feitos os ajustes necessários, do ponto de vista dos gastos, para que a meta fiscal seja atingida. O mercado, que andou estressado nos últimos meses, deu uma boa acalmada nos últimos dias. Um gesto concreto de compromisso fiscal fará muito bem à economia brasileira".