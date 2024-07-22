Papo de Valor #06: "O ES tem a ensinar ao Brasil, mas precisa estar em alerta", afirma sócio da XP

Rafael Furlanetti, sócio e diretor institucional da XP Investimentos,
entrevistado do Papo de Valor #06, é, hoje, um dos capixabas mais influentes e bem relacionados do Brasil. Aos 37 anos, ele representa uma das grandes casas de investimentos do país nas mais variadas rodas do Brasil e do mundo. Só no ano passado, o capixaba de São Gabriel da Palha esteve na Arábia Saudita sete vezes. Claro, o que não faltam são boas histórias, e são elas que ele passará a contar quinzenalmente aqui em A Gazeta. Rafael Furlanetti é o nosso mais novo colunista.
"Temos um empresariado de muita qualidade no Brasil. Empresários que apostam tudo neste país. Minha profissão me permite conhecer ótimas histórias, que me impactam e transformam. A minha coluna em A Gazeta servirá para eu contar histórias transformadoras".
Ao videocast, Furlanetti também falou sobre economia brasileira. "Estive com o ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad, em Brasília, há poucos dias. Ele garantiu que serão feitos os ajustes necessários, do ponto de vista dos gastos, para que a meta fiscal seja atingida. O mercado, que andou estressado nos últimos meses, deu uma boa acalmada nos últimos dias. Um gesto concreto de compromisso fiscal fará muito bem à economia brasileira".
Sobre o Espírito Santo, o sócio da XP, afirma que o Estado tem boas coisas a mostrar para o Brasil, mas precisa estar atento.
"O Espírito Santo tem muito a ensinar para o Brasil. Saiu de uma grave crise, nos anos 90 e 2000, com união. União de políticos, empresários e sociedade civil como um todo. O debate é importante, mas precisamos construir, para isso, a união é fundamental. Mas precisa estar em alerta, ainda tem uma dependência do petróleo e os incentivos fiscais acabam com a reforma tributária".