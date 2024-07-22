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Economia

Papo de Valor #06: "O ES tem a ensinar ao Brasil, mas precisa estar em alerta", afirma sócio da XP

O capixaba Rafael Furlanetti, sócio da XP, é o convidado da sexta edição do videocast da coluna. Ele estreia, nesta semana, como colunista de A Gazeta: "quero contar histórias transformadoras"

Públicado em 

22 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Rafael Furlanetti, sócio e diretor institucional da XP Investimentos, entrevistado do Papo de Valor #06, é, hoje, um dos capixabas mais influentes e bem relacionados do Brasil. Aos 37 anos, ele representa uma das grandes casas de investimentos do país nas mais variadas rodas do Brasil e do mundo. Só no ano passado, o capixaba de São Gabriel da Palha esteve na Arábia Saudita sete vezes. Claro, o que não faltam são boas histórias, e são elas que ele passará a contar quinzenalmente aqui em A Gazeta. Rafael Furlanetti é o nosso mais novo colunista.
"Temos um empresariado de muita qualidade no Brasil. Empresários que apostam tudo neste país. Minha profissão me permite conhecer ótimas histórias, que me impactam e transformam. A minha coluna em A Gazeta servirá para eu contar histórias transformadoras".
Ao videocast, Furlanetti também falou sobre economia brasileira. "Estive com o ministro (da Fazenda, Fernando) Haddad, em Brasília, há poucos dias. Ele garantiu que serão feitos os ajustes necessários, do ponto de vista dos gastos, para que a meta fiscal seja atingida. O mercado, que andou estressado nos últimos meses, deu uma boa acalmada nos últimos dias. Um gesto concreto de compromisso fiscal fará muito bem à economia brasileira".

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Sobre o Espírito Santo, o sócio da XP, afirma que o Estado tem boas coisas a mostrar para o Brasil, mas precisa estar atento. "O Espírito Santo tem muito a ensinar para o Brasil. Saiu de uma grave crise, nos anos 90 e 2000, com união. União de políticos, empresários e sociedade civil como um todo. O debate é importante, mas precisamos construir, para isso, a união é fundamental. Mas precisa estar em alerta, ainda tem uma dependência do petróleo e os incentivos fiscais acabam com a reforma tributária".
Papo de valor
Abdo Filho e o economista Rafael Furlanetti Crédito: Carlos Alberto Silva

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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