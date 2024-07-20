Economia

Executivos de gigante chinesa chegam no ES e querem investir

Executivos da companhia, que emprega mais de 9 mil pessoas, virão a Vitória, nesta semana, e terão agenda com o governador Renato Casagrande e com o vice-governador Ricardo Ferraço

Públicado em 

20 jul 2024 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Uso recreativo de drones em parques do ES está proibido; entenda
Drones são muito utilizados nos mais diversos negócios, inclusive no agro Crédito: Pixabay
A gigante chinesa RuiYuan Holdings Group Co., de Qingdao, quer investir no Espírito Santo. O conglomerado atua em negócios das mais diversas áreas como construção civil, energia, logística, agricultura e militar. Pelo menos duas empresas da holding pretendem investir em fábricas no Estado: a Jotec, especializada em máquinas agrícolas, e a Rui Zhi Flying, que produz drones de longo alcance, com inteligência artificial, para uso em diversas áreas, inclusive militar.

Executivos da companhia, que emprega mais de 9 mil pessoas, virão a Vitória, nesta semana (segunda e terça-feira), e terão agenda com o governador Renato Casagrande e com o vice e secretário de Desenvolvimento Ricardo Ferraço.
A RuiYuan Holdings Group atua no Oriente Médio, Europa, África, América do Norte e América Latina e planeja investir no Brasil, começando pelo Espírito Santo, segundo seus executivos, devido ao ambiente favorável de negócios. A indicação do Espírito Santo para o grupo empresarial chinês foi feita pelo ex-embaixador da Argentina na China Sabino Vaca Narvaja, que ficou próximo do presidente chinês, Xi Jinping.

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Agronegócio Política Economia espírito santo China
