Executivos de gigante chinesa chegam no ES e querem investir

A gigante chinesa RuiYuan Holdings Group Co., de Qingdao, quer investir no Espírito Santo. O conglomerado atua em negócios das mais diversas áreas como construção civil, energia, logística, agricultura e militar. Pelo menos duas empresas da holding pretendem investir em fábricas no Estado: a Jotec, especializada em máquinas agrícolas, e a Rui Zhi Flying, que produz drones de longo alcance, com inteligência artificial, para uso em diversas áreas, inclusive militar.
Executivos da companhia, que emprega mais de 9 mil pessoas, virão a Vitória, nesta semana (segunda e terça-feira), e terão agenda com o governador Renato Casagrande e com o vice e secretário de Desenvolvimento Ricardo Ferraço.
A RuiYuan Holdings Group atua no Oriente Médio, Europa, África, América do Norte e América Latina e planeja investir no Brasil, começando pelo Espírito Santo, segundo seus executivos, devido ao ambiente favorável de negócios. A indicação do Espírito Santo para o grupo empresarial chinês foi feita pelo ex-embaixador da Argentina na China Sabino Vaca Narvaja, que ficou próximo do presidente chinês, Xi Jinping.